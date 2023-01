Al acht nieuwkomers bij KEVC Beselare dat belangrijke derby op Blue Star Geluveld speelt

Met Robin Lemahieu en Miguel Barbez maken twee jonge talenten van de beloften van BS Geluveld de overstap naar de ‘Heksenpleine’. Hun ploegmaat de talentvolle flankaanvaller Robbe De Clercq (19) volgt hun voorbeeld. Als jeugdspeler startte hij in Dadizele waarna Robbe de overstap maakte naar de elite jeugd in Roeselare waar hij speelde van 13 tot 18 jaar. Daarna volgde een jaar Roeselare-Dadizele en is in Geluveld bezig aan zijn eerste seizoen. Robbe beschikt over een fantastische techniek en is een zeer sterke teamspeler.