Al acht inkomende transfers bij SK Deinze: na overname nog slechts negen Belgen in de A-kern

Wielrennen profs Amaury Capiot begint aan zijn eerste Ronde van Frankrijk: “Blij als een kind”

Amaury Capiot (Arkea Samsic) is één van de veertig renners die vrijdag voor het eerst aan de start van de Ronde van Frankrijk staan. Met zijn 29 jaar staat de Lanakenaar in de top tien van de oudste Tour-debutanten van 2022. Daar maalt Capiot niet om. “Ik wist het al een tijdje, maar toen mijn team de selectie maandag bekendmaakte, voelde ik me zo blij als een kind. Ik heb er lang op moeten wachten en daarom wordt het echt genieten. En werken natuurlijk, want de verwachtingen zijn hoog”, vertelt Amaury Capiot.

16:55