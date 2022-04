Akseli Lankinen begint met Menen aan titelfinales tegen Roeselare: “We kunnen vrij spelen”

We blikten vooruit met Akseli Lankinen, de Finse spelverdeler van Menen. “We zijn heel blij dat we ons konden plaatsen voor de titelfinales. We hebben een jonge ploeg, maar wisten bij het begin van het seizoen dat we ver konden geraken als we als ploeg goed zouden samenwerken. We hadden er vertrouwen in dat we ons zouden kunnen plaatsen voor de Champions Final 4. Eens dat doel bereikt was, hebben we onze zinnen gezet op de titelfinales. We zijn heel blij dat het ons gelukt is. Ik vernam dat het de eerste keer is dat Menen voor de titel mag strijden. De club gaat dit niet elk jaar meemaken en daarom moeten we hier ten volle van genieten. Vorige zaterdag na de kwalificatie was er al een feestje”.

Underdog

Menen versloeg Roeselare afgelopen zaterdag met nipte 3-2-cijfers. De regerende landskampioen gunde een aantal spelers rust. “In de finales zal Roeselare opnieuw op volle sterkte staan”, weet Lankinen. “Iedereen weet dat Roeselare favoriet is en wij als underdog starten. Bij ons is er geen enkele druk. We kunnen vrij spelen. We gaan er in ieder geval alles aan doen om het Roeselare zo moeilijk mogelijk te maken en zien wel waar we uitkomen”.

Thuisvoordeel

Omdat in zaal Vauban geen videochallenge geïnstalleerd kan worden, werd de vertrouwde thuishaven van Menen niet gehomologeerd voor de finale. Alle titelwedstrijden zullen in de Tomabelhal in Roeselare worden afgewerkt. “Dat is uiteraard jammer. Menen heeft het beste thuispubliek van België. In onze eigen zaal spelen levert een enorm voordeel op. We wisten vooraf dat we voor de finales zouden moeten uitwijken. We hebben niet zo’n slechte herinneringen aan onze verplaatsingen naar Roeselare. Eind november klopten we Roeselare in de kwartfinale van de beker met 1-3. Alles is dus mogelijk”.

Terug naar Finland

De 24-jarige Lankinen is bezig aan zijn tweede seizoen bij Menen. Na de titelfinales keert hij terug naar zijn thuisland. “Ik ga er aan de slag bij Tuto Volley, een team in de hoogste afdeling. Menen was mijn eerste buitenlandse ervaring en ik heb hier twee heel mooie jaren beleefd. De resultaten waren ook heel goed. Vorig seizoen eindigden we op de derde plaats en nu spelen we zelfs om het kampioenschap. De sfeer binnen de club is schitterend. Het voelt aan als familie. Ook in de moeilijke Covid-periode heeft de club er alles aan gedaan om het ons naar onze zin te maken. Eén van de redenen van mijn terugkeer is om dichter bij mijn familie en vrienden te zijn. Langs de andere kant is het niveau in Finland ook behoorlijk. Het zou heel mooi zijn als ik afscheid kon nemen met de kampioenstitel”.