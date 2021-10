Akram Tourki ontvangt met Turnhout ex-club Sint-Lenaarts: “Ik kijk enorm uit naar dit weekend”

De amper 19-jarige Tourki sleepte voorbije zaterdag in extremis een punt uit de brand voor Turnhout. “Ik was zo blij met mijn goal dat het bijna aanvoelde alsof we gewonnen hadden”, vertelt hij. “We verdienden trouwens ook absoluut niet te verliezen. En als je dan uiteindelijk toch loon naar werken krijgt, doet dat enorm veel deugd. Zeker omdat we zelf al twee keer een wenkende zege uit handen gaven in blessuretijd. Iets wat bijzonder frustrerend is.”

Efficiëntie is werkpunt

Toch is aanvaller Tourki zeker niet ontevreden tot nu toe. “Ik voel me niet alleen heel goed in mijn vel. De coach gelooft ook duidelijk in mij. Ik moet alleen nog wat werken aan mijn statistieken, maar hopelijk ben ik vertrokken nu die eerste goal een feit is. Bovendien spelen we best aardig. Het is alleen jammer dat we er niet altijd voor beloond worden. Op basis van het voetbal dat we brengen hadden we bijvoorbeeld meer verdiend dan de negen punten die we nu hebben. Al is dat ook voor een deel onze eigen schuld. We zijn op sommige momenten gewoon niet efficiënt genoeg geweest. Dat is dus zeker nog een werkpunt.”