Akram Tourki hoopt dat Turnhout tegen Lyra-Lierse 90 minuten bij de les is: “We zijn soms iets te laks”

Zo verloren de Binken vlak voor Nieuwjaar nog met 1-0 van Lyra-Lierse. “We speelden toen nochtans best een goede match, maar door een knullige tegengoal bleven we toch weer met lege handen achter”, weet Tourki nog. “Het was trouwens niet de eerste keer dat ons zoiets overkomt. We zijn soms gewoon iets te laks en dat wordt op dit niveau genadeloos afgestraft.”

Mentale opsteker

Turnhout tankte het voorbije weekend wel wat vertrouwen dankzij een 1-1-gelijkspel in Londerzeel. “In het klassement schieten we met dat punt misschien weinig op, maar het is wel een mentale opsteker na zes nederlagen op rij. Zeker omdat we afgelopen weekend ook gewoon een goede match gespeeld hebben en geen 45 minuten, zoals de afgelopen maanden vaker het geval is, maar de volle 90. We hadden bijvoorbeeld evengoed kunnen winnen, want we hebben de match echt wel gedomineerd.”

Turnhout staat ondertussen nog altijd voorlaatst in het klassement met amper 15 punten uit 19 wedstrijden. “We hebben dringend punten nodig als we ons willen redden. Al zijn we ook realistisch. Het wordt bijzonder lastig, maar moeilijk gaat hopelijk ook. We gaan er in elk geval alles aan doen om niet te zakken.”

Klaar voor stap hogerop

Tourki is wel aan zijn laatste maanden bezig bij de Binken. De 20-jarige aanvaller trekt komend seizoen naar Hoogstraten. “Het is niet dat ik uitgekeken ben op Turnhout, maar ik heb gewoon nood aan een nieuwe uitdaging om mezelf verder te blijven ontwikkelen. Ik voel me trouwens niet alleen klaar voor een stap hogerop. Het totaalplaatje klopte ook bij Hoogstraten. Ze wilden mij er duidelijk heel graag bij, waardoor ik er meteen een heel goed gevoel had. Bovendien is het een ambitieuze club, die ook nog eens dicht in de buurt ligt zodat het allemaal perfect te combineren valt met mijn studies. Al wil ik eerst nog in schoonheid afscheid nemen van Turnhout. Ik heb tenslotte veel te danken aan de club.”

Meer lezen: voetbal in 2NB