Akram Tourki haalt met Turnhout 2-0-achterstand op tegen Racing Mechelen: “Op geen enkel moment kopjes laten hangen”

voetbal tweede nationale BNa de 5-2-pandoering in Berchem heeft Turnhout afgelopen weekend de rug gerecht. Zo pakten de wederoptredende Akram Tourki en co. zondag niet alleen een punt tegen Racing Mechelen (2-2). De Binken wisten ook een 2-0-achterstand uit in het Oscar Vankesbeeckstadion.

Voor rust moesten de bezoekers uit Turnhout nochtans duidelijk hun meerdere erkennen in de Mechelaars. “We hadden het heel lastig met de aanpak van Racing”, geeft Tourki toe. “Enerzijds was dat de verdienste van de thuisploeg, die ons heel goed vastzette. Anderzijds was het in de eerste helft ook gewoon te weinig van ons. We speelden 45 vrij zwakke minuten.”

Tijdens rust bijgestuurd

Na de koffie tapte Turnhout uit een heel ander vaatje. “We hebben tijdens de rust één en ander bijgestuurd, waardoor we veel beter en ook dreigender voor de dag kwamen. Al slaagde Racing er wel in om de score te verdubbelen. Toch hebben we de kopjes op geen enkel moment laten hangen. Zo kwamen we in amper vijf minuten tijd terug tot 2-2. Bovendien moeten we ook eerlijk zijn dat het voor één keer eens meezat. De thuisploeg miste in blessuretijd bijvoorbeeld nog een strafschop. Anderzijds hebben we dit seizoen al genoeg pech gehad, waardoor het dubbeltje ook wel eens naar onze kant mocht vallen.”

Tourki was daarom ook heel blij met het 2-2-gelijkspel. “We schieten met dit puntje misschien weinig op in het klassement, maar we hadden er op voorhand wel voor getekend. En al zeker als je 2-0 achter komt tegen toch een heel goede ploeg als Racing. Daardoor hebben we toch het nodige vertrouwen getankt na de offday in Berchem. Anderzijds mag je ook niet vergeten dat we met onze bijzonder jonge ploeg weinig ervaring hebben op dit niveau. Al is dat natuurlijk nog geen reden om individuele foutjes te gaan maken. Op dat vlak moeten we nog iets matuurder worden.”

Kleine maand out geweest

Tourki stond afgelopen weekend voor het eerst in vijf matchen opnieuw aan de aftrap bij Turnhout. “Ik heb in de match tegen Cappellen een scheurtje in de ligamenten van mijn enkel opgelopen. Daardoor heb ik in totaal toch een kleine maand aan de kant gestaan, maar ondertussen ben ik opnieuw volledig fit. Hopelijk kan ik dus snel weer de draad oppikken van voor mijn blessure zodat ik terug belangrijk kan zijn voor de ploeg.”

