Akram Tourki bezorgt herboren Turnhout negen op negen: “Iedereen ziet het weer helemaal zitten”

Koploper of niet. Turnhout was duidelijk zonder schrik afgezakt naar Hasselt. “Dankzij onze zes op zes tegen City Pirates en Lille is het vertrouwen niet alleen helemaal terug”, vertelt Tourki. “Onze nieuwe coach heeft er ook opnieuw een bepaalde winnaarsmentaliteit ingekregen, terwijl die de laatste weken onder Dave (De Herdt, red.) toch wat verdwenen was.”

Altijd en overal uitgaan van eigen sterkte

Tourki is duidelijk fan van de aanpak van kersvers coach Mossel. “Hij is overgeschakeld naar een 4-3-3 en dat systeem ligt mij beter. Bovendien gaat Mike altijd en overal uit van eigen sterkte. Zo ook afgelopen weekend tegen Hades. Het is bijvoorbeeld niet omdat ze tot voor dit weekend eerst stonden dat we ons aangepast hebben aan hen. Integendeel. We kijken enkel alleen naar onszelf.”

Tourki scoorde zaterdagavond allebei de Turnhoutse treffers. “Het is heel leuk om op die manier je stempel te kunnen drukken op een match en belangrijk te zijn voor de ploeg. Al is de zege zeker niet alleen mijn verdienste. We hebben met z’n allen onze taken perfect uitgevoerd. Anders kan je gewoon niet winnen tegen een ploeg die voor dit weekend amper vijftien goals geslikt had. Anderzijds hebben wij niet voor niks de beste aanval van de reeks en dat hebben we afgelopen weekend nog maar eens bewezen. De score had zelfs nog hoger kunnen oplopen.”

Terug onder de mensen

Terwijl het er een paar weken geleden nog bijzonder somber uitzag voor Turnhout, doen Tourki en co. na een knappe negen op negen weer volop mee voor het behoud. “We zijn zeker nog niet gered, maar we zijn de laatste weken wel goed op weg. We staan bijvoorbeeld niet alleen terug onder de mensen. Iedereen ziet het ook weer volledig zitten. Ik ook trouwens, want het is niet omdat ik na dit seizoen andere oorden opzoek dat ik minder gemotiveerd ben. Ik wil kost wat kost afscheid nemen met het behoud. Op die manier kan ik met een goed gevoel vertrekken naar Hoogstraten, dat zich hopelijk, net als wij, kan redden. Al heb ik dat niet in de hand en daarom focus ik me enkel en alleen op Turnhout.”

Meer lezen: voetbal in 2NB