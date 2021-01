Ajay Mitchell (Limburg United) verwacht een strijdvaardig Leuven Bears

“De Bears zullen strijdvaardig aan de opworp verschijnen. In Hasselt bleven meerdere jongens van Leuven onder hun normale niveau. Vooral de Amerikanen draaien nog niet. Ik ben overtuigd dat de Leuvense staf iedereen scherp zal krijgen en ons warm zal ontvangen. In Hasselt deden ze goed mee in de eerste helft. Alleen lukte het scoren van achter de driepuntlijn amper (3/17, red.) . Ze gaan trachten dat beter te doen. Wij moeten dat zeker in het oog houden. Ik verwacht een lastige avond. Anderzijds, United heeft veel kwaliteit en onze coach Sacha Massot kan gretig roteren. Vooral door al dat jong geweld, die hun neus aan het venster komen steken. Jongens als Jarne Lesuisse, Ferre Vanderhoydonck, Wout Leemans, Sam Huurman en Matthias Bovy zijn de laatste weken sterk op dreef.”

“Ik weet dat iedereen bij United mij graag ziet spelen. Ook voorzitter Maarten Bostyn is een fan (lacht). Kenners voorspellen mij een mooie toekomst. Ik moet volgens hen bekwaam zijn om binnen enkele jaren even goed te worden als Dusan Djordjevic van Oostende. Ik blijf echter met de voeten op de grond. Mijn papa Barry Mitchell kan als forward terugblikken op een mooie carrière. Hier in België kennen ze mijn vader vooral van in zijn periode bij Sunair Oostende. Hij was daar vijf jaar erg populair, werd er kampioen en won twee keer de Belgische beker. Ik luister vooral naar zijn goede raad. Het is prachtig dat preses Bostyn mij langer aan United wil binden. Mijn grote droom is echter Amerika. Daar school met basketbal combineren en sterker worden om daarna terug te keren naar Europa. Hier kan ik natuurlijk ook veel bijleren en volgend seizoen komt de BeNe-League eraan. Ik twijfel nog. Of ik snel de knoop zal doorhakken? Ik beloof je mijn keuze te laten weten voor het einde van de maand.”