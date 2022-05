Aimé De Gendt debuteert in Ronde van Italië: “Giro is lastiger dan Tour”

Wielrennen profsDe komende drie weken is Aimé De Gendt (27) aan de slag in de Ronde van Italië. De prof van Intermarché-Wanty-Gobert is aan zijn zesde campagne bij de beroepsrenners toe. Toch debuteert hij in de Giro. Drie jaar geleden mocht hij al eens starten in de Ronde van Frankrijk. Nu vertrekt hij met een specifieke opdracht.

Voor Aimé De Gent gaat er de komende weken een nieuwe wereld open. Na de driedaagse start in Hongarije wacht er maandag een rustdag. Vanaf dinsdag doorkruist hij bijna drie weken lang het Italiaanse schiereiland. Dinsdag staat er al meteen een finish op de Etna op het programma. Het is de eerste van zes aankomsten bergop. In welke mate heeft onze landgenoot het parcours al bestudeerd. “Uiteraard heb ik voor mijn debuut het rittenschema al grondig doorgenomen. Ik kan niet anders stellen dan de Giro lastiger is dan de Tour. In Frankrijk zijn de koersomstandigheden wel hectischer, bij onze zuiderburen gaat het er veel nerveuzer aan toe. Als je naar het profiel van de ritten kijkt, merk je dat er nauwelijks ritten zijn waarin het echt vlak is. Zondag in Hongarije moest er niet geklommen worden en in Italië volgt er nog een tweede etappe voor sprinters. Het zwaartepunt ligt opnieuw in de derde koersweek.”

Biniam Girmay

Aimé De Gendt weet wat er de komende dagen van hem verwacht wordt. “Het is de bedoeling om Biniam Girmay zo lang en zo veel mogelijk bij te staan. Ik moet onze Eritreeër in de beste omstandigheden afzetten in de laatste rechte lijn. De buitenwereld heeft kunnen vaststellen dat Girmay een fenomeen is geworden. Het is een toffe gast die altijd lacht. Het is logisch dat ik in functie van hem een dienende rol krijg. Mee proberen te gaan met een vroege vlucht zal er in deze Giro dus wellicht niet inzitten.”

Hongarije

De eerste drie dagen verbleef de Girokaravaan in het Hongaarse Boedapest en omstreken. “Het lijkt misschien merkwaardig dat er na drie dagen al een rustdag komt. Doordat de start in Hongarije plaatsvond, bleven we drie dagen ter plaatse vooraleer naar Sicilië af te reizen. Op zich vind ik dat geen probleem, want we krijgen een bijkomende rustdag. Het hoort gewoon bij de Giro. Conditioneel voel ik dat het goed zit. Na de klassiekers heb ik even opnieuw opgebouwd. Vorige week hervatte ik in Frankfurt. De koers eindigde op een massasprint, maar ik voelde dat het goed zat.”