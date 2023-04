Ahmed Sababti viert kwalificatie met nieuw contract: “Nooit eerder ging ik vijf keer van de hemel naar de hel en omgekeerd”

Voetbal Challenger Pro League Louis Verstraete en SK Beveren kunnen leven met gelijkspel in topper tegen RWDM: “Het belangrijk­ste was om niet te verliezen”

SK Beveren kwam in Molenbeek niet verder dan een 1-1-gelijkspel op bezoek bij RWDM. In de tweede helft was het bijwijlen pompen of verzuipen voor de Leeuwen, die met nog drie wedstrijden te spelen op één punt van de leider blijven steken.