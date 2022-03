Ahmed Sababti speelt met FT Antwerpen de derby tegen Malle-Beerse: “We zijn het niet gewoon om meermaals te verliezen”

Wanneer het minder goed gaat met de ploeg, is Ahmed een eerlijke gesprekspartner. De kapitein van FT Antwerpen verbloemt de zaken niet, maar brengt wel enkele duidelijke nuances aan. “We kunnen er niet omheen dat we in een mindere periode zitten als het om de resultaten gaat. Wie vier van de laatste vijf matchen verliest, hoeft daar niet flauw over te doen. Wanneer je die matchen een voor een analyseert, krijg je deels wel een ander beeld. In Herentals begonnen we ronduit zwak aan de match. In geen tijd keken we tegen een 3-0-achterstand aan. Nadien kwamen we opnieuw goed in de match. Enkele individuele fouten kostten ons die dag uiteindelijk de overwinning. De twee bekernederlagen tegen Charleroi zijn een ander verhaal. Ik hoor mensen zeggen dat een uitschakeling terecht is, als je twee keer verliest. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. We hebben tegen Charleroi zeventig van de tachtig speelminuten gedomineerd. Vaak ging het om eenrichtingsvoetbal. In tien minuten tijd hebben de Carolo’s ons op de counter doodgedaan. Bovendien konden ze rekenen op een uitzonderlijke doelman Idrissi. Vorige vrijdag leden we dan een competitienederlaag tegen datzelfde Charleroi. We verdienden toen een punt. Ik geef toe dat dit niet de resultaten zijn die van ons mogen verwacht worden, we zijn het ook niet gewoon om meermaals te verliezen.”