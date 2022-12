Ahmed Sababti met FT Antwerpen in kwartfinale van beker van België: “RSCA is nog sterker geworden dan Halle-Gooik”

Ahmed Sababti is een man van vele veldslagen. Hoe kijkt hij naar deze kwartfinale? “Bij de loting was RSCA de enige ploeg die ik niet wou treffen (lacht) . In Anderlecht zal men trouwens hetzelfde gevoel gehad hebben. Met angst heeft dit niets te maken, maar ik vind het spijtig dat beide grootheden elkaar al treffen in zo een vroege fase van het tornooi. Dit had een finale of eventueel een halve finale moeten zijn. Het is niet de eerste keer dat beide teams elkaar al in de kwartfinale bekampen. Een paar jaar geleden slaagden we erin om met 2-1 te winnen en door te stoten naar de halve finale.”

RSCA favoriet

Voor Ahmed Sababti is het duidelijk wie favoriet is. “RSCA beschikt over een fantastische ploeg. Wie de Final Four van de Champions League kan halen, moet over talent beschikken. Er zit veel intelligentie in de ploeg. RSCA is nog sterker geworden dan Halle-Gooik. Ik heb twee seizoenen de kleuren verdedigd van Halle-Gooik. Of ik spijt heb van een terugkeer naar Antwerpen? Neen. Ik heb nooit spijt van een genomen beslissing. Die zijn weloverwogen. Op dat moment vond ik het meer opportuun om terug te keren naar Antwerpen. Hier zit ik goed en hier voel ik me helemaal thuis. RSCA mag dan wel als favoriet starten, dat betekent geenszins dat we ons kansloos achten. In de beker is alle mogelijk, ook al omdat we het thuisvoordeel hebben en alles in één match beslist wordt.”