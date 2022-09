Ahmed Sababti loodst Rode Duivels Futsal voorbij Saoedi-Arabië: “2-6-zege is logische uitslag”

Aanvankelijk zag het er nochtans minder goed uit voor de Rode Duivels Futsal. Kapitein Ahmed Sababti nuanceert echter een en ander. “Heel even kon Saoedi-Arabië ons verrassen. Ze speelden in die openingsfase met een vliegende keeper. Dat leverde nogal ongelukkig het eerste doelpunt op. We waren bij die fase te passief. Nadien vingen we hem wel goed op en konden ze niet meer dreigen met hun vijfde man. Zelf kwamen we op gelijke hoogte via een owngoal. Later gebeurde dat trouwens nog eens. Grote problemen hebben we niet gekend. De 2-6-zege is een logische uitslag.”

Land in opbouw

Hoe moeten we het niveau van het futsal in Saoedi-Arabië beoordelen? Ahmed Sababti verduidelijkt. “Het is duidelijk dat een land dat wil opbouwen. We bekeken vooraf beelden van een jaar geleden. Ten opzichte van die beelden is er ontegensprekelijk vooruitgang. Ze worden gecoacht door de ex-coach van Barcelona. Ook de hele omkadering spreekt Spaans. De ploeg zelf bestaat wel enkel Saoedi’s. Van Braziliaanse of Iberische importspelers is geen sprake. Technisch is het een zeer bedreven ploeg, tactisch hebben ze nog werk aan de winkel. Ik vergelijk hen in Europa met pakweg de Scandinavische landen of Duitsland.”

San Marino

Zaterdag nemen de Rode Duivels Futsal het in het Kroatische Porec op tegen San Marino. Ahmed Sababti blikt vooruit. “Ook San Marino mag geen problemen geven. Ik verwacht opnieuw een vlotte overwinning. Zondag keren we dan terug naar huis. De Kroatische week was nuttig met het oog op de interlands tegen Oostenrijk en Georgië. Die twee matchen begin oktober zijn de start van onze campagne voor de wereldbeker.”

Doelpunten

Doelpunten: 5’ Al Asmari (1-0), 7’ Al Asmari (1-1, og.), 11’ Grello (1-2), 14’ Rahou (1-3), 20’ Al Asmari (1-4), 21’ Maghribi (2-4), 37’ en 39’ Rahou (2-5 en 2-6).