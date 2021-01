Ahmed Sababti is aan EK-campagne begonnen: “De nationale ploeg blijft een privilege”

FutsalDe Rode Duivels Futsal openden hun kwalificatiepoule tegen Finland met een 3-3 gelijkspel. Dinsdag volgt al een tweede duel. Dan komt Montenegro in Luik over de vloer. Ahmed Sababti is opnieuw van de partij. Het boegbeeld van FT Antwerpen is helemaal hersteld van zijn blessure en is klaar om zijn vijfentachtigste interland af te werken.

De voorbije maanden heeft Ahmed Sababti hard gewerkt om terug zijn vertrouwde niveau te halen. Dat is gelukt. “Vorig jaar werd ik een eerste keer geopereerd aan de patellapees. Na de ingreep bleef ik echter last hebben van de verkalking, zodat in oktober een tweede operatie noodzakelijk was. In december heb ik de trainingen kunnen hervatten. Medisch is alles in orde nu, ik merk gewoon dat ik matchritme ontbreek. Op zich is dat natuurlijk logisch. Overal ter wereld wordt er futsal gespeeld. Enkel in België en Nederland werd de competitie gestaakt. Het gevolg was dat ik voor aanvang van de match tegen Finland enkel een oefeninterland tegen Nederland heb kunnen afwerken.”

Voorrecht

Met de nationale ploeg kan er wel gespeeld wordt en dat stemt Ahmed Sababti zeer tevreden. “De nationale ploeg blijft op mijn vijfendertigste een privilege. Er wordt een strikt protocol gevolgd met veel testing. Er waren plannen om in januari de competitie opnieuw te starten, maar we moesten luisteren naar de virologen. De Rode Duivels laten me toe om toch bezig te blijven. Hopelijk kunnen we na de zomer terugkeren naar het oude en opnieuw in de competitie voetballen, maar eerst focus ik mij op het duel van dinsdag tegen Montenegro. Dat moet gewonnen worden om onze kwalificatiekansen gaaf te houden.”

Toekomstplannen

Ook Ahmed Sababti kan er niet omheen dat hij in anderhalf jaar tijd weinig zal gevoetbald hebben. “Corona is voor dertigers in de sport geen cadeau. Toch ben ik hoopvol, omdat ik hard gewerkt heb de voorbije maanden. Mijn toekomstplannen in het veldvoetbal zijn momenteel nog niet gekend: stoppen of verder spelen bij Leest. In de zaal wil ik wel nog verder actief blijven. Het is de bedoeling om daar toch nog een jaartje of twee op niveau te blijven acteren.”