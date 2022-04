Afstand doet Jari Mariën (KVK Ninove) voor Berchem Sport kiezen: “Wil seizoen in schoonheid afsluiten met promotie”

Sportief gezien beleeft Mariën nochtans een uitstekend seizoen bij Ninove, maar de afstand begon door te wegen. “Maar ik hoop echt om deze club in alle schoonheid te mogen verlaten en dat is uiteraard met een promotie. Ik voel me hier inderdaad uitstekend in mijn vel, maar de afstand en de vele uren in de wagen begonnen toch te knagen. Bovendien trekt mijn beste voetbalvriend Miguel Cobos Copado, die momenteel aan de slag is bij Aalst, ook naar Berchem. De Antwerpenaars zijn toch een traditieclub met een grote achterban. Ze bouwen daarenboven aan een kwaliteitsvolle kern voor volgend seizoen”, aldus Mariën.