Afscheidnemende Yannick Verbist weer in doel bij City Pirates dat weinig foutenmarge heeft in derby bij Berchem: “We staan voor elf finales”

“Over het gelijkspel tegen Lyra-Lierse waren we best tevreden”, zegt Yannick Verbist (24) die zijn plaats in doel weer innam ten nadele van youngster Stijn Cloodts. “Het enige jammere aan de zaak was inderdaad dat de concurrentie ook punten pakte en zelfs meer dan wij. Zo schieten we weinig op in de stand, maar ik denk dat we ons in de eerste plaats moeten optrekken aan het resultaat en onze prestatie van vorig weekend.”

“Dat we niet verloren was ook al een opsteker. Lyra-Lierse had voor rust wel het overwicht, maar kreeg weinig opgelegde kansen. Onze strafschopgoal na de pauze was een kantelpunt en mits iets meer geluk hadden we de wedstrijd nog helemaal over de streep getrokken. Jammer genoeg ontbrak dat een beetje. Maar goed, we beseffen dat we tot de laatste speeldag zullen moeten knokken voor het behoud. We staan nog voor elf finales.”

Geloof, durf en lef

“Het geloof in onze slaagkansen? Dat leeft nog steeds bij iedereen. Als dat niet zo zou zijn, kunnen we beter stoppen met voetballen. We moeten vooral durf en lef tonen om een wedstrijd in handen te nemen. We hébben de kwaliteiten, want dit is nagenoeg dezelfde kern die vorig jaar zevende werd. Alleen is het ene seizoen duidelijk het andere niet en zullen we dit jaar nog een tandje moeten bijsteken. Of iedereen de ernst van de situatie beseft? Absoluut. We hebben gewoon nog eens een driepunter nodig om vertrouwen te tanken en liefst zo snel mogelijk. Als we de kloof kunnen verkleinen en de andere ploegen onder druk zetten, kan het nog alle kanten uit. Hopelijk zetten we een goede stap in die richting tegen Berchem.”

De Kempen

Wat het verdict ook wordt, Verbist trekt aan het einde van het seizoen de deur van het Jef Mermansstadion achter zicht dicht. De doelman, twee jaar geleden overgekomen van SK Heist, ruilt City Pirates immers voor eerste provincialer De Kempen. “En dat was geen makkelijke keuze”, geeft Verbist toe. “Ik ben hier graag, maar ik zit vaak langer in de auto onderweg naar de training vanuit Westerlo dan dat ik daadwerkelijk op het veld sta. Dat begon door te wegen in combinatie met een voltijdse job. Het nationale voetbal verlaten was niet vanzelfsprekend, maar bij De Kempen ligt wel een ambitieus plan klaar. Hopelijk keer ik snel terug op dit niveau.”

Nieuwe kans

“Maar nu ligt mijn focus op de degradatiestrijd met City Pirates. Dit is zó’n mooie club en ze hoort gewoon thuis in tweede nationale. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen en ik ben blij dat ik van de coach opnieuw de kans kreeg om dat te doen van op het veld. Dat ik enkele weken geleden naar de bank verhuisde was een teleurstelling, maar ik gunde het Stijn en tegelijkertijd bleef ik wel werken om het de coach zo moeilijk mogelijk te maken. Dat ik tegen Lyra-Lierse een dominante rol kon spelen bij stilstaande fases was voor mezelf ook zeker een opsteker. Ik ben klaar voor de bepalende weken.”

kort - Eerder deze week maakte het clubbestuur ook al een eerste, inkomende transfer bekend. Linksachter Giann De Langhe maakt de overstap van eerste provincialer Ternesse. Wout Muyllaert wordt dan weer overgeheveld van de Merksemse beloften naar de A-kern. De linksvoetige verdediger was dit jaar kapitein van de beloften. Dominque Ernst verlengde zijn verblijf voor volgend seizoen.