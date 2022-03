Afscheidnemende Tom Vermeire en Berchem Sport kunnen in Tongeren belangrijke stap richting behoud zetten: “Derbynederlaag stopte positieve flow niet”

voetbal tweede nationale BBerchem Sport leed vorige week een overbodige 1-2-nederlaag tegen City Pirates en dat had de thuisploeg vooral aan zichzelf te wijten. Berchem kreeg meer mogelijkheden dan de Piraten, maar liet ze, op eentje na, allemaal onbenut, 1-2 werd het. Geen man overboord wat de rangschikking betreft, maar na de recente 4 op 12 doen Tom Vermeire en zijn ploegmaats er best aan om de kloof met concurrent Tongeren in het onderlinge duel te vergroten.

“Gezien onze prestatie was de nederlaag vorige week best pijnlijk”, zegt Vermeire. “De voorbije weken koppelden we goed voetbal telkens aan een positief resultaat en dat laatste was het enige dat ontbrak tegen City Pirates. Daarom ben ik er van overtuigd dat het verlies onze positieve flow niet zal breken. We voetballen goed, geven weinig weg en onze doelman is in goede vorm. Er is geen reden om te twijfelen.”

Perspectief

“Die 4 op 12 oogt inderdaad weinig, maar die resultaten moeten in perspectief worden geplaatst. Tegen een vernieuwd Houtvenne, uit bij Aalst en tegen Londerzeel een punt pakken, is gewoon goed. Al is het natuurlijk wel zo dat we nog eens een overwinning kunnen gebruiken. Dat zou een beloning zijn voor onze manier van spelen met veel drang naar voren.”

“Winst tegen Tongeren zou dan niet alleen deugd doen, maar zou ook belangrijk zijn in onze strijd om het behoud. We kunnen een belangrijke stap zetten in de goede richting. Maar het blijft opletten, want de Limburgers zitten in een goede periode. We gaan hen proberen aan te pakken zoals we de voorbije weken gedaan hebben met andere tegenstanders. We willen hen onze wil opleggen.”

Hoek

Voor Vermeire wordt het behoud met Berchem intussen wel een erezaak, want hij verlaat de club aan het einde van het seizoen. De 26-jarige, polyvalente defensieve pion tekende na drie seizoenen op Het Rooi bij het Nederlandse Hoek. “Het was geen makkelijke beslissing om Berchem te verlaten”, zegt hij. “Ik kende hier een mooie periode en die wil ik hier ook in schoonheid afsluiten.”

“Waarom ik dan wel vertrek? Ik werk veelal in het Gentse en dan is de afstand naar Hoek makkelijker te overbruggen. Ook vind ik daar weer een stabieler training- en wedstrijdritme. En tot slot is er nog de nieuwe uitdaging die ik wilde aangaan. Maar dat is de toekomst. Nu telt alleen Berchem.”

