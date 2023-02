Afscheidnemende Senne De Fré wil Turnhout graag aan behoud helpen: “Mezelf zo in de kijker spelen”

Met Hades en Turnhout staan komend weekend respectievelijk de beste en de slechtste defensie uit de reeks tegenover elkaar. “We hebben ook wel veruit het meeste goals gemaakt van iedereen”, vult De Fré aan. “Maar zelfs dan nog zal het niet simpel worden om dit weekend iets te rapen. Hades staat tenslotte niet voor niks eerst. Bovendien zullen ze ongetwijfeld iets willen rechtzetten na hun eerste nederlaag in maanden vorige week tegen Cappellen.”

Niks te verliezen

Toch stapt De Fré zeker niet met een bang hartje de bus op richting Limburg. “Het mag dan misschien wel een aartsmoeilijke verplaatsing zijn. Toch ben ik ervan overtuigd dat we daar in een goede dag iets kunnen rapen. En zeker nu het vertrouwen helemaal terug is na de recente zes op zes. Daardoor hebben we trouwens ook weinig of niks te verliezen. Alle druk ligt dus bij Hades.”

De zeges tegen City Pirates en Lille hebben de Turnhoutse burger duidelijk moed gegeven. “De trainerswissel heeft zijn effect niet gemist. Niet dat het allemaal de schuld was van Dave (De Herdt, red.). Verre van zelfs, maar er moest wel iets gebeuren natuurlijk. Zo spelen we nu niet alleen in een ander systeem (4-3-3, red.). We voetballen ook een stuk compacter met minder ruimte tussen de linies. Daarnaast hebben we de laatste weken dat tikkeltje geluk terug een beetje aan onze kant. Al zijn we er natuurlijk nog niet. We mogen dan misschien wel opnieuw onder de mensen staan, maar de weg is nog lang. Het zal ongetwijfeld tot de laatste speeldag knokken worden.”

De Fré is ondertussen wel aan zijn laatste maanden bezig bij Turnhout. “De club heeft ervoor gekozen om een andere doelman (Milan De Schutter komt over van Vosselaar, red.) aan te trekken voor volgend seizoen en ik heb geen zin om op de bank te gaan zitten. Ik ben tenslotte 23, waardoor ik wil spelen. Ik heb bij Dessel en Hoogstraten als jonge gast bijvoorbeeld genoeg op de bank gezeten. Waar ik dan naartoe ga? Nog geen idee, maar ik vind wel iets. In welke reeks dan ook. Ik ben al lang blij dat ik opnieuw fit ben na een scheurtje in mijn schouder zodat ik mezelf terug in de kijker kan spelen na bijna drie maanden aan de kant te hebben gestaan.”

Jef Coeckelbergs naar Dessel

Wie wel al een nieuwe club heeft voor volgend seizoen is Jef Coeckelbergs. De 22-jarige middenvelder ruilt deze zomer Turnhout voor Dessel. Ook broer Louis staat in de belangstelling van de eerstenationaler.

Meer lezen: voetbal in 2NB