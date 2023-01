Afscheidnemende Sander Denayer en Diegem Sport kloppen Belisia: “Matchen als deze ga ik missen”

Ook komend seizoen is Diegem Sport van plan een woordje mee te praten. Sportief manager Pieter Jacobs is in dat opzicht al goed gevorderd met de contractbesprekingen. “Continuïteit is ook nu weer het codewoord”, zegt de gewezen centrale verdediger. “We zijn samengekomen en voor de technische staf mocht de ganse kern blijven. Stephane Cojocaru (werk) gaf al eerder verstek en ook op Sander Denayer (stopt) en Jannes Bautmans (wereldreis) kunnen we komend seizoen niet rekenen. Voor die posities zoeken we dus zeker naar vervanging. Met een aantal spelers lopen de besprekingen nog, maar de kern blijft wellicht voor negentig procent behouden. We spelen nu al een aantal jaren met dezelfde kern en die standvastigheid loont. We zijn veel matuurder geworden. Onlangs wonnen we 0-4 op Lebbeke en de coach van de tegenstrever zei dat we veel meer maturiteit hadden dan zijn ploeg. Nochtans zijn onze jongens een stuk jonger. Ook tegen Belisia hebben we getoond dat we in staat zijn een wedstrijd volwassen uit te spelen.”

Jordy De Koker, Maxime Mauën, Cedric Mertens, Axl Frix, Ali Barkellil en Daimy Deflem liggen ook komend seizoen nog onder contract. Met een aantal spelers werd recent een verlenging van de overeenkomst beklonken: doelman Dean Michiels (drie seizoenen), aanvaller Yentl Egerickx (twee seizoenen), Nils Struys ( één seizoen met optie voor tweede seizoen) en Maxime Gody (één seizoen). Ook jeugdproducten Yannis Beersaerts en Aaron Sulejmani (twee seizoenen) spelen komend seizoen nog aan de Woluwelaan.

Familie

Andere kernspelers zetten wellicht snel hun handtekening onder een vernieuwde overeenkomst. Maar Sander Denayer dus niet. De 31-jarige linkerflankspeler en zijn vrouw Hannah werden eerder deze maand ouder van een tweeling, twee zusjes (Jeanne en Lea) voor grote broer Charlie. “Ik heb goed nagedacht over deze beslissing”, aldus Denayer. “De verplaatsingen beginnen door te wegen en ik heb wat schrik voor het seizoen te veel. Sportief had ik wellicht nog een paar seizoenen meegekund, maar ik ga nu tijd maken voor wat het belangrijkste is in het leven, mijn familie.”

“Of ik elders aan de slag ga (Denayer woont op enkele honderden meters van het stadion van FC Pepingen, red.)? Neen, het zegt me niets om elders nog aan de slag te gaan. Niets gaat mijn beslissing veranderen. Ik heb zeven prachtseizoenen gekend bij Diegem Sport. Wedstrijden zoals die vandaag tegen Belisia ga ik wellicht wel missen.”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Sander Denayer (m.) en zijn ploegmaats groeten het thuispubliek na de knappe overwinning tegen titelfavoriet Belisia. © Foto Beckx / RV

De 1-0-zege van Diegem Sport tegen Belisia was het resultaat van een knappe collectieve prestatie. “Ik ben ervan overtuigd dat we vandaag gespeeld hebben tegen een team dat gaat promoveren. Is het niet als kampioen, dan toch via de eindronde”, aldus Denayer. “De bezoekers hebben een kern zonder zwakke punten. Maar we hebben hen opgevangen met een goede organisatie en geen steken laten vallen.”

Diegem moest het initiatief aan de Limburgers laten. Voor de rust geraakte Belisia amper aan kansen en Diegem kwam op het half uur op voorsprong. Daimy Deflem deed het schot van Jordy De Koker (door de afwezigheid van Jannes Bautmans centraal in de defensie) afwijken in doel. Voor de Diegem-spits was het zijn elfde treffer van het seizoen.

“Na de pauze lagen we onder, een logische weergave van de machtsverhoudingen. Wij deden het op de manier waarop we het moeten doen. Met veel inzet en werken voor elkaar. Iedereen heeft het prima gedaan. De jonge Yanis Beersaerts bijvoorbeeld trekt zich van de naam van de tegenstander niets aan. Hij hield een topspits als Martin Suarez uit de wedstrijd. Enig minpunt is dat we de wedstrijd vroeger hadden kunnen beslissen. We kregen na de rust een drietal uitgesproken kansen, maar verzuimden om de tweede treffer te scoren.”

Omwille van het jaarlijks mosselfestijn speelt Diegem Sport zijn volgende thuiswedstrijd op zaterdagavond om 16 uur. Tegenstander is Hasselt. “Alweer een klepper”, beseft Denayer. “In Hasselt gingen we op een diefje met 1-2 winnen. De Limburgers zullen dus met geslepen messen aan de aftrap staan. Als we spelen met het hart en de inzet zoals tegen Belisia, zal geen enkel team cadeaus krijgen van ons.”

Diegem: Michiels, Labiad, De Koker, Beersaerts (85’ Van Lautem), Struys, Denayer, Honshoven, De Bouw, Gody (Barkellil), Deflem, Egerickx (90’ Sulejmani).

Belisia: Cascio, Vandecaetsbeek, Paulus, Cauwenberg, Ernens (51’ Quadflieg), , La Mantia, Nelissen, Wijnen, Haenen Wagemans, Martin Suarez.

Doelpunt: 30' Deflem (1-0).

Geel: De Bouw en Beersaerts.

Rood: 88’ La Mantia (2x geel).

Lees ook: meer voetbal in 2NB