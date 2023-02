Afscheidnemende Remko Baudewyns en HO Wolvertem Merchtem op puntenjacht tegen Elene-Grotenberge: “Eerste driepunter van het nieuwe jaar stilaan een must”

De laatste vijf matchen leverden de fusieclub slechts drie punten op, drie gelijke spelen. Op verplaatsing werd gelijkgespeeld bij subtoppers Hamme en Anzegem en verloren bij leider Voorde. Op zich geen schande natuurlijk. Maar vooral thuis, waar de fusieclub normaal toch het merendeel van haar punten haalt, zorgde het nieuwe jaar voor een magere één op zes tot dusver. Zondagnamiddag een eerste thuiszege boeken in 2023 zou Baudewyns en maats dus al een hele stap in de goede richting duwen: “We hebben inderdaad al enkele moeilijke tegenstanders getroffen de voorbije weken”, opent het jeugdproduct van Wolvertem. “Maar we pakten er toch wel enkele punten tegen, maar het is vooral thuis dat we al te veel lieten liggen. Vooral dan de verliesmatch tegen Roeselare in wat volgens mij onze beste eerste helft was van het seizoen. Doordat ook de ploegen onderin week na week de nodige punten pakken, is een eerste driepunter in het nieuwe jaar wel stilaan een must aan het worden. Er zal de nodige, gezonde, druk aanwezig zijn.”

Thuisreputatie

“Dit weekend beginnen we aan de derde periode en van die tien matchen spelen we wat mij betreft tegen zeven ploegen van ons niveau”, gaat Baudewyns verder. “Overijse, Kalken en Stekene reken ik daar niet bij. Maar tegen al die andere ploegen zouden we toch punten moeten kunnen rapen en liefst driepunters. Te beginnen dus nu zondag tegen Elene waar we in de heenmatch nog met 3-0 van verloren. Zij scoorden toen heel vlot en de weinige kansen die wij hadden, gingen er niet in. Dat willen we zondag geen tweede keer laten gebeuren. Daar is iedereen zich wel van bewust. En dan moet het mogelijk zijn om onze thuisreputatie ook weer wat in ere te herstellen.”

Nooit voor andere club gespeeld

Zelf maakt kind aan huis Baudewyns (25) volgend seizoen de overstap naar tweedeprovincialer TK Meldert: “Na 21 jaar Wolvertem neem ik straks inderdaad afscheid en dat gaat raar zijn. Ik heb dan ook nooit voor een andere club gespeeld in mijn leven. Ik ben eigenlijk via mijn oudere broer bij Wolvertem terechtgekomen en er altijd gebleven.”

“Ik ben inderdaad nog vrij jong om nu al twee reeksen te zakken, maar ik had er ook wel mijn redenen voor. Ik woon in Aalst en werk in Asse waardoor ik op trainingsdagen heel vroeg weg moet en ’s avonds pas heel laat terug ben. Dat mag je toch niet onderschatten. Komt daarbij dat Meldert al vorig jaar contact met me had opgenomen toen ze promoveerden van derde naar tweede en er eigenlijk een blijvend respect is gebleven. Ze hebben het momenteel wat moeilijk in de reeks, maar ze hebben ook al de nodige pech gehad met blessures en spelers die midden in het seizoen besloten te stoppen. Het is een ambitieuze ploeg die wil blijven groeien en daar wil ik natuurlijk graag aan meehelpen.”

Finishen in linkerkolom

“Wat niet wegneemt dat ik eerst nog in schoonheid afscheid wil nemen van Wolvertem-Merchtem. Het was dus zeker geen keuze tegen hen, maar soms is het niet slecht om eens een nieuwe wind te laten waaien in je voetbalcarrière. Op korte termijn heb ik mezelf tot doel gesteld om met de ploeg zo snel mogelijk zeker te zijn van het behoud en finaal te finishen in die linkerkolom. Zelf ben ik dit seizoen op vlak van statistieken best goed bezig met vier goals en vier assists tot dusver en daar wil ik er de komende weken heel graag nog enkele aan toevoegen.”