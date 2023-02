Afscheidnemende Mourad Daoudi speelt laatste derby met Sint-Lenaarts: “Zwarte Leeuw moet niet op cadeaus rekenen”

Meer derby’s gewonnen dan verloren

Daoudi scoorde in de heenmatch nog de winninggoal. “Het zou leuk zijn als ik dat zaterdag nog eens kan overdoen in mijn laatste derby. Al zullen we dan wel met z’n allen top moeten zijn, want Zwarte Leeuw is de laatste tijd in heel goede doen. Anderzijds hebben wij onze laatste match tegen Nijlen ook overtuigend gewonnen met 3-0, waardoor we evengoed met het nodige vertrouwen aan de aftrap staan. Het zou dus wel eens een aangename pot voetbal kunnen worden tussen twee ploegen die vol voor de overwinning gaan.”