Afscheidnemende Mourad Daoudi rolt rode loper uit voor Sint-Lenaarts tegen Betekom (7-0): “Zo goed als elke kans was raak”

Daoudi kreeg bij zijn vroege openingstreffer wel wat hulp van een klungelend Betekom. “De terugspeelbal van één van de bezoekers was niet alleen veel te kort”, vertelt de Sint-Lenaartse draaischijf. “Hun keeper twijfelde ook nog eens even, want anders had ik het leer nooit kunnen onderscheppen. Het was dus absoluut een cadeautje en één dat op het juiste moment kwam, want na die 1-0 hebben we de controle over de match nooit meer uit handen gegeven.”

Een zeef achterin

De Eesterploeg maakte in de tweede helft brandhout van Betekom, dat zich weliswaar zonder al te veel weerwerk naar de slachtbank liet leiden. “We hadden tijdens de rust afgesproken om hoog druk te gaan te zetten en dat leverde meteen resultaat op met de snelle 2-0, waardoor de kopjes bij de bezoekers naar beneden gingen en die mentale tik kwamen ze niet meer te boven. Integendeel. Het werd plots een zeef achterin bij hen. Bovendien was zo goed als elke kans raak na rust.”

De thuisploeg boekte zo een vijfde opeenvolgende thuiszege. “Dankzij deze overwinning denk ik niet dat we dit seizoen nog veel naar onder zullen moeten kijken. Ik kijk in elk geval alleen maar naar boven. We staan tenslotte niet voor niks mee op kop in de tweede periodestand. Al is dat geen doel op zich. We willen gewoon nog zoveel mogelijk matchen winnen en dan zien we wel waar we eindigen.”

Toe aan nieuwe uitdaging

Daoudi, die na dit weekend aan acht goals zit, is ondertussen aan zijn laatste maanden bezig bij Sint-Lenaarts. “Ik ben duidelijk toe aan een nieuwe uitdaging. Na vijf seizoenen hier kan ik me bijvoorbeeld steeds moeilijker opladen, waardoor het hoog tijd is iets voor anders. Wat dan? Dat zien we de komende weken wel. Ik ben vooral op zoek naar een ambitieuze club, die mee wil doen voor de prijzen. In eender welke reeks dan ook.”

Sint-Lenaarts: Nolle, Vissers, De Graeve, Tavares, Kenis (78’ Ahmed), Nelson, Dhaene, Willemsen, Daoudi (84’ Van den Muysenbergh), Di Biniamu Nganga (72’ Borahsasar), Claessens.

Betekom: Lopes Gomes, Pelgrims, El Hadj (82’ Van Dyck), De Keukeleere, Hermans, Krauze (78’ Grenié), Vander Elst (55’ Poukens), Vermeiren, Mateso, De Winter (78’ Smits), Janssens.

Doelpunten: 14’ Daoudi (1-0), 46’ X (2-0, owngoal), 57’ Claessens (3-0), 70’ Di Biniamu Nganga (4-0, pen.), 72’ Claessens (5-0), 79’ Daoudi (6-0), 88’ Borahsasar (7-0).

Geel: Vermeiren, Dhaene.