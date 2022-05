Afscheidnemende Mathieu Wellens (41) kopt VC Rijmenam naar titel op slotspeeldag: “Gerechtigheid!”

Na de nederlaag van Hombeek tegen Leest United sprong Rijmenam vorige week opnieuw naar de leiding. Zo kregen de troepen van trainer Didier Malandrini de kans om op eigen veld kampioen te worden, maar dan was winnen van ploeg in vorm Wavria B wel een must. Beide teams hielden elkaar lange tijd in evenwicht, maar tien minuten voor tijd kopte Mathieu Wellens (41) de thuisploeg in zijn laatste wedstrijd naar het delirium.

“Deze titel betekent gerechtigheid”, aldus coach Malandrini. “Mocht Hombeek de titel hebben gepakt dankzij die administratieve blunder tegen Sporting Mechelen, zou dat niet helemaal terecht zijn geweest. Veel meer wil ik daar niet over kwijt, maar die ontwikkelingen werden door de groep met veel ongeloof en frustratie onthaald. We namen ons echter voor om zelf te blijven voetballen, onze eigen wedstrijden te winnen en dan af te wachten.”

“Hombeek had een makkelijker programma dan wij en vorige week was zowat onze enige en laatste kans op puntenverlies van hun kant. Gelukkig voor ons kon Leest United stunten en zo hadden we plots ons lot in eigen handen. Dat zorgde voor nervositeit in de rangen en we lieten na onszelf te belonen. Maar gelukkig viel die bevrijdende treffer dan toch nog tien minuten voor tijd en kregen we alsnog loon naar werken. We stonden het langst bovenaan en zijn de verdiende kampioen. Nu gaan we een lange feestnacht in.”

Ontlading

Het was uitgerekend Mathieu Wellens die de Rijmenammers de titel bezorgde. De 41-jarige verdediger, 42 binnen enkelen weken, hangt na dit seizoen de schoenen aan de haak. “Het is alsof het zo moest zijn”, lacht de kampioenenmaker. “We lieten enkele kansen liggen en ik vreesde even voor de goede afloop. Maar dan kwam die bal en ja...de ontlading was enorm. Blijkbaar bezorgde ik zo’n zestien jaar geleden Rijmenam ook al eens eindrondewinst op die manier, maar dat herinner ik me niet.” (lacht)

“Ach, deze titel is verdiend. Het verhaal van Sporting Mechelen en Hombeek was heel vreemd, maar ik had er het volste vertrouwen in dat Leest United onze concurrent zou kloppen (Wellens heeft zelf een verleden bij de Leestenaren red.). Of ik hen al bedankte? (lacht) Nog niet. Ik kreeg wel al heel veel berichten vanuit Leest en ik zal ze zeker nog beantwoorden. Ik ben hen dankbaar, maar uiteindelijk is het toch vooral onze eigen verdienste. Een mooier afscheid had ik niet durven dromen.”