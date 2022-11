Afscheidnemende Lieselotte Van Lindt ziet mooie toekomst voor Leuven: “Dit kan een topteam worden”

Hockey eredivisieIn de Eredivisie vertoeven beide ploegen momenteel in de onderste regionen, maar van paniek is in Leuven geen sprake. De hockeymannen speelden zondag tegen Léopold misschien wel een referentiematch en op iets langere termijn oogt de toekomst van het jonge vrouwenteam mooi. “Die meisjes hebben enorm veel talent”, aldus Lieselotte Van Lindt, die dit seizoen afscheid neemt.

Onder T1 Ricardo Santana promoveerde het vrouwenteam van Leuven vorig seizoen van Nationale 1 naar de Eredivisie. Samen met Leuven maakten ook Wellington en Orée de spong naar de elite. Dat uitgerekend die drie clubs momenteel knokken tegen de degradatie in de ION Hockey League is dan ook geen verrassing. Orée is met twee punten uit elf wedstrijden hekkensluiter, Leuven en Wellington tellen drie punten meer.

Zondag had Leuven zich in het thuisduel tegen Wellington wat extra ademruimte kunnen schenken, maar het werd een 1-1-gelijkspel. “Ik vond ons de betere ploeg, we hadden moeten winnen”, aldus de ervaren Lieselotte Van Lindt (33), ex-kapitein van de Red Panthers. “Het probleem is dat we heel veel kansen nodig hebben om te scoren. We verloren dit seizoen dikwijls met 1-0, ook tegen topteams als Racing en Braxgata. Dat is wel het bewijs dat er kwaliteit in onze groep schuilt.”

Piepjonge kern

Een blik op de kern van Leuven spreekt boekdelen: tien speelsters zijn van de geboortejaren 2005 en 2006. “Die meisjes grepen vorig jaar hun kans om in nationale 1 in het eerste team te integreren en proeven nu voor het eerst van de topreeks”, zegt Van Lindt. “Dat zijn talentvolle meisjes van zestien en zeventien jaar die hier opgroeiden, maar logischerwijze nog te jong zijn om een ploeg te dragen. Ik hoop echt dat deze groep kan samenblijven. Nog enkele jaren geduld en dit wordt een topteam dat meestrijdt om de play-offtickets. Voor die jonge beloften is het belangrijk dat we niet degraderen. Daar gaan we samen hard voor knokken. Te beginnen met de laatste wedstrijd voor de winterstop, zondag op Antwerp.”

Quote Begin dit seizoen nam ik het besluit om te stoppen en ik wil in schoonheid eindigen Lieselotte Van Lindt, Leuven

Dat Leuven zich handhaaft in de Eredivisie is ook voor Van Lindt belangrijk. Aan het einde van het seizoen neemt ze immers afscheid van tophockey. Een uitmuntende carrière – met 162 caps op de teller stopte Van Lindt na het EK 2015 in Londen bij de nationale ploeg – afsluiten met een degradatie ziet ze niet zitten. “Begin dit seizoen nam ik het besluit om te stoppen en ik wil in schoonheid eindigen”, zegt ze. “Intussen zijn mijn kinderen vier en twee jaar en wil ik meer tijd voor familiemomenten maken. Let wel: ik vind het nog zeer leuk om met deze groep te hockeyen, maar de afstand met meisjes van zestien en zeventien jaar wordt wel groot. (lacht) Zij vormen de toekomst.”

Mannen: belangrijk tegen Old Club

Voor het mannenteam van Leuven verloopt het seizoen vooralsnog niet van een leien dakje. Met een negende plek in de stand – ze laten alleen Ukkel, Daring en Old Club achter zich – blijven ze voorlopig onder de verwachtingen. De troepen van coach Xavi Trenchs toonden zondag in het duel tegen de autoritaire leider Léopold wel een uitstekende mentaliteit. Van een 1-5-ruststand ging het naar een spectaculaire 5-6-eindscore.

“Indien we altijd spelen zoals in de tweede helft tegen Léopold, dan moeten we snel in de veilige zone geraken”, klonk het na het laatste fluitsignaal in Leuven. Zondag sluit Leuven de heenronde af met een uitmatch bij rode lantaarn Old Club. Indien daar drie punten worden veroverd, ziet de situatie er meteen een pak rooskleuriger uit.

Lees ook: meer hockey