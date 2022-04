Afscheidnemende Laurens Paulussen wil tegen Witgoor vervolg breien aan ongeslagen reeks met Sint-Lenaarts: “Niveau gaat in stijgende lijn”

Paulussen verlaat na dit seizoen Sint-Lenaarts om scout te worden bij KV Mechelen. “Dat heeft mij altijd al aangesproken en nu ik die kans krijg, kon ik die onmogelijk laten schieten”, vertelt hij. “Het enige vervelende is dat mijn nieuwe job de combinatie met een actieve carrière niet toelaat, waardoor ik definitief moet stoppen met voetballen.”

Oud ventje

Sint-Lenaarts verliest zo één van zijn sterkhouders. “In de heenronde ben ik lang geblesseerd geweest, maar na Nieuwjaar gaat mijn niveau duidelijk in stijgende lijn. Daarom had Sint-Lenaarts me heel graag gehouden en dat was aanvankelijk ook de bedoeling, maar door de kapitaalsverhoging bij KV Mechelen is alles de afgelopen weken in een stroomversnelling geraakt. Daarnaast heb ik natuurlijk ook nog een gezin, waardoor ik wel iets moest opgeven omdat het gewoon niet mogelijk was om alles te combineren. Bovendien moet ik ook wel zeggen dat ik na de match toch altijd wat last heb. De dag nadien voel ik me bijvoorbeeld dikwijls een oud ventje (lacht).”

Sint-Lenaarts staat voor een heel belangrijk weekend met de komst van rechtstreeks concurrent Witgoor morgenavond. “Ook zij zijn nog niet veilig, waardoor er voor beide ploegen heel wat op het spel staat. De winnaar doet in elk geval een goede zaak. Daarom gaan we er ook alles aan doen om de punten thuis te houden, want ik zou heel graag afscheid nemen met het behoud. Nadat ik eigenlijk al half gestopt was heeft Sint-Lenaarts me tenslotte de kans gegeven om terug op een deftig niveau te gaan voetballen en daar ben ik hen heel dankbaar voor.”

Positieve vibe

Paulussen is ondertussen al zes matchen op rij ongeslagen met Sint-Lenaarts. “In tegenstelling tot voor Nieuwjaar pakken we de laatste maanden wel punten. We hebben na de winterstop bijvoorbeeld nog maar één keer verloren. We zitten dus duidelijk in een positieve vibe, want ook voetballend vind ik ons steeds beter worden. Daarom zie ik het wel goedkomen. Het blijft alleen link omdat ook de ploegen rondom ons punten pakken. Kijk maar naar Witgoor, dat net als wij in een heel goede periode zit.”

