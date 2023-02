Afscheidnemende Jorn Rijmenams en KFC Eppegem gastheer voor Avanti Stekene: “Zolang de redding mogelijk is, zul je mij voor deze club zien knokken”

“Stekene wordt het startschot van nog negen finales voor ons”, opent Rijmenams. “Al is dat eigenlijk al wel langer van toepassing. Drie weken geleden begonnen we goed met een zege tegen Jong Lede, maar twee weken terug verloren we kansloos bij Hamme. Geen schande natuurlijk want zij staan terecht waar ze staan. De matchen tegen de ploegen die wel nog wat bij ons in de buurt staan, zoals Rumbeke, Wervik en Aalter spelen we inderdaad nog allemaal buitenshuis. Thuis kunnen we vaak iets meer, maar uiteindelijk maakt dat nu allemaal niet meer uit. Het zijn de punten die tellen en liefst in de vorm van driepunters.”

Remonte

“Het ziet er dit jaar nog minder goed uit dan vorig jaar, maar toen wisten we in het slot wel een sterke remonte in te zetten en konden we ons toch nog reddene. We hopen die remonte dit seizoen toch wel vroeger te beginnen. Liefst dit weekend dus al tegen Stekene. Een te duchten tegenstander weet ik nog van de voorbije jaren. In de heenronde verloren we er met 2-1. Nipt zoals zo vaak dit seizoen. Maar daar koop je uiteindelijk niets mee. We moeten onze kansen natuurlijk ook zelf binnentrappen, dat weten we maar al te goed.”

SV Anzegem

Vandaag raakte bekend dat reeksgenoot SV Anzegem vermoedelijk niet meer in actie zal komen voor de rest van het seizoen en dus forfait geeft. Opent dit nog perspectieven voor Eppegem? “Ik was alleszins verrast dat te lezen”, pikt Rijmenams in. “Als dat effectief doorgaat is er dus al één ploeg die rechtstreeks zakt. De vraag is natuurlijk of zij gewoon in competitie blijven en hun punten behouden en dat de rest van hun matchen dan forfaitzeges worden voor de tegenstander, waaronder mogelijk wijzelf. Maar uiteindelijk moeten we vooral naar onszelf kijken en niet naar andere ploegen. Want er zijn nog te veel onduidelijheden op dit moment.”

Wat wel duidelijk is, is dat de Eppegemse aanvoerder na vijf seizoenen straks andere lucht opzoekt en dat bij derdenationaler KAC Betekom: “Ik heb altijd graag gespeeld voor Eppegem en heb hier veel vrienden gemaakt, maar soms is het eens tijd voor iets nieuws. Een goed jaar geleden verhuisde ik naar het Vlaams-Brabantse Baal en dat is toch al gauw veertig minuten rijden naar Eppegem. Dat begon toch wel te wegen, zeker op familiaal vlak met een klein kindje. Nu is het vijf minuten tot in Betekom. Het feit dat zij ook in nationale spelen, zie ik voorts ook als een mooie bonus.”

Goede match

“Ik weet dat er heel wat ervaren mannen weggaan bij Betekom en in dat opzicht hoop ik dat natuurlijk wat mee op te vangen met mijn ervaring. Ik heb al heel wat watertjes doorzwommen in nationale en ken de kneepjes van het vak wel. Ik kijk er ook naar uit om in een reeks uit te komen met Antwerpse en Limburgse ploegen, die toch vaak een ander soort voetbal brengen dan de ploegen uit onze reeks. Meer voetballend en aangezien ik ook een meer voetballende speler ben, zou dat een goede match moeten zijn.”

“Maar dat is natuurlijk pas voor binnen enkele maanden. Nu telt enkel nog Eppegem en het moeilijke mogelijk maken. Zolang de redding mogelijk is, zul je mij voor deze club zien knokken, net zoals ik ervan overtuigd ben dat de rest van de ploeg dat ook zal doen. Onze trainer voorop.”