Afscheidnemende Jonas Laureys met SK Londerzeel voor komst van Turnhout: “Vol voor drie punten want met één puntje schiet je niet veel op”

De match tegen Turnhout wordt de start van een hele serie aan matchen tegen ploegen die op dit moment onder Londerzeel staan. Ervaren als hij is, beseft Laureys dan ook het belang van de komende weken: “We staan nu inderdaad voor de weken waarin we punten moeten pakken en liefst zo veel mogelijk. Zaak zal zijn om er elke week met iedereen vol voor te gaan en onderschatting achterwege te laten. Als we van onze eigen sterkte uitgaan, moet het zeker mogelijk zijn om enkele driepunters rijker te zijn.”

‘Zotte’ uitslagen

Te beginnen dus dit weekend met Turnhout, een club die een erg opmerkelijke statistiek kan voorleggen. Zo heeft het de slechtste defensie van de reeks, maar aan de andere kant ook de tweede beste aanval. Zelden gezien voor een ploeg die voorlaatste staat: “Ja dat hadden we ook al opgemerkt”, pikt Laureys in. “Zij hebben dit seizoen al enkele ‘zotte’ uitslagen laten optekenen. Hun cijfers ben ik ook nog nooit eerder tegengekomen denk ik. Ze spelen vrank en vrij en gaan er steeds voor en dat hebben we in de heenronde al mogen ondervinden. We verloren er met 2-1 dus hebben zeker nog iets recht te zetten.”

“Al is het wel zo dat wij toen in een mindere periode zaten die toch wel even heeft geduurd. Dat hebben we nadien gelukkig vrij goed kunnen omkeren. In de laatste matchen wonnen we van Berchem en dit jaar speelden we twee keer gelijk buitenshuis. Op Lille hadden we aanspraak kunnen maken op meer en ook bij de U23 van KV Mechelen hadden we lang uitzicht op meer. Het waren vooral twee prestaties om op voort te bouwen waardoor we vertrouwen hebben richting komend weekend. We gaan vol voor de drie punten want met steeds een puntje schiet je ook niet veel op. “

Reeksje

“Het zou misschien het ideale moment zijn om een reeksje neer te zetten van twee of drie zeges na elkaar. Evident gaat dat wel niet zijn, want in deze reeks is echt iedereen aan elkaar gewaagd. Maar we gaan er wel voor gaan en dan staan we over enkele weken misschien wel op een zesde of zevende plaats. Dat oogt alleszins al veel beter dan onze huidige twaalfde positie. Kortom, alles is nog mogelijk.”

Wat niet mogelijk is, is Laureys volgend seizoen nog in de kleuren van Londerzeel te zien spelen: “Ik heb er inderdaad voor gekozen om Londerzeel op het einde van het seizoen te verlaten. Voor welke ploeg laat ik nog even in het midden, dat zal over enkele dagen of weken wel bekend gemaakt worden. Ik woon zelf in Mechelen en wou graag dichter bij huis spelen. Het lag dus zeker niet aan Londerzeel want ik voel me hier goed en het is ook een leuke club om voor te spelen. Maar soms krijg je aanbiedingen die je om diverse redenen niet naast je kan leggen.”