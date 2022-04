Afscheidnemende Jelle van Kruijssen met SK Londerzeel naar Lyra-Lierse: “Eindklassering is goede weerspiegeling van ons seizoen”

“Het seizoen eindigen met een trip naar Lyra-Lierse is natuurlijk altijd mooi”, opent de Nederlander. “Naar dat soort matchen kijk je voor het seizoen toch altijd wel uit. Het is één van de beste thuisploegen van de reeks dus er iets rapen, wordt niet evident. Al bewees de heenronde wel het tegendeel. Toen wonnen we in eigen huis met 4-1 al moet ik wel toegeven dat zij toen niet op hun sterkst waren. En bij ons lukte toen heel veel en zaten we in een goede flow.”

Correcte weerspiegeling

“Een groot verschil met de toestand nu”, gaat van Kruijssen verder. “De terugronde is niet wat we ervan verwacht hadden. Ik denk dat we één van de minste teams na Nieuwjaar zijn wat punten betreft. Heel anders dan de heenronde, toen we 27 punten pakten. Hadden we dat kunnen herhalen, speelden we nu mee voor de eindronde. Maar dat is nu niet zo. Alles wat mee kon zitten voor Nieuwjaar zat mee. Alles wat tegen kon zitten in de terugronde zat tegen. Het contrast is groot al denk ik globaal gezien wel dat een eindklassering vaak een correcte weerspiegeling is. Ook nu weer. We eindigen het seizoen sowieso op plaats acht en ik denk dat we daar met deze kern ook thuishoren. Niet meer, maar ook niet minder.”

Synchroon

Hoe kijkt de aanvaller zelf terug op zijn tijd bij Londerzeel, door corona natuurlijk ingeperkt tot niet twee maar eigenlijk maar één volwaardig seizoen: “Ik denk dat mijn eigen prestaties synchroon liepen met de resultaten van de club. In de heenronde wist ik tien keer te scoren in zestien matchen, heel mooie cijfers natuurlijk. In de terugronde was dat een heel pak minder en om matchen te winnen als ploeg moet je scoren en daar ben ik natuurlijk één van de belangrijkste pionnen in. Ik ben dan ook eerlijk genoeg om toe te geven dat mijn terugronde ondermaats was. Dat ga ik niet ontkennen en zal ook wel zijn invloed hebben gehad op het puntenaantal na Nieuwjaar. Zo zie je maar dat voetbal nog altijd een teamsport is en dat je afhankelijk bent van elkaar voor goede resultaten.”

Heel lang seizoen

“Dat neemt niet weg dat ik toch wel met een positieve noot wil eindigen door aan te halen dat we echt wel trots mogen zijn om wat we in de heenronde hebben gepresteerd. Ook al onthouden mensen natuurlijk enkel het recentste. En de sfeer binnen de groep was ook steeds goed. Al mag je natuurlijk niet vergeten dat het een heel lang seizoen was. Eigenlijk zijn de voorbereidingen op dit seizoen al vorig jaar in april gestart. Al is dat bij andere clubs evenzeer. Iedereen snakt gewoon naar het einde van het seizoen, mezelf incluis.”

“Maar nog één keer alles geven alvorens ik naar Mol-Wezel trek, moet zeker nog wel lukken. Om zo hopelijk de kaap van veertig punten nog te ronden. Laat ons dat nog als doel nemen voor zondag.”