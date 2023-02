Afscheidnemende Jelle Sinnesael (Menen) staat zondag in eerste bekerfinale: “Ik krijg kippenvel als ik eraan denk”

VOLLEYBAL - FINALE BEKER VAN BELGIËNog vier keer slapen en dan is het zover. Volleybalclub Menen staat zondag voor de tweede keer in haar geschiedenis in de finale van de Belgische beker. Net als in 2007 tegen Maaseik begint de grensploeg ook tegen Roeselare als underdog. Voor kapitein Jelle Sinnesael moet het duel in het Sportpaleis het hoogtepunt van zijn afscheidsseizoen worden.

“Niet alleen het hoogtepunt van het seizoen, maar van gans mijn carrière”, reageert het Menense clubicoon. “De wedstrijden voor de titelfinale tegen Roeselare van vorig seizoen waren al super, maar dit wordt nog een heel andere beleving. Een strijd die op één dag gespeeld wordt en voor zoveel volk. Het is voor mij de eerste keer in de bekerfinale. Ik kwam in 2008, het jaar nadat de club de finale tegen Maaseik had verloren, van Marke-Webis naar Menen. Neen, ik ben nog nooit naar de finale in het Sportpaleis geweest. Ik werd in al die jaren zodanig veel met volleybal geconfronteerd dat ik daar geen behoefte aan had. We spendeerden die vrije tijd aan de familie. Soms keek ik wel naar de bekerfinale op televisie. Vorig jaar niet. Dat zou teveel pijn gedaan hebben. Wij hadden toen immers in het Sportpaleis moeten staan (nadat het de heenmatch van de halve finale met 1-3 verloor, won Menen de terugmatch met 0-3, maar de golden set ging naar de latere bekerwinnaar Gent, red.).”

Menen trekt zondag met enkele duizenden supporters richting Antwerpen. Het groene legioen kijkt al weken uit naar hét volleybalevenement van het jaar. “Het is moeilijk te beschrijven hoe de sfeer zal zijn. Bij de play-off-finale van vorig seizoen waren er in Roeselare zo’n tweeduizend fans. In Antwerpen worden er dat vijf keer zoveel. Het wordt het grootste aantal supporters die ik ooit al voor een volleybalmatch zag. Met de reputatie van onze supporters die voor veel lawaai en ambiance zorgen, wordt het ongetwijfeld onvergetelijk. Ik krijg al kippenvel als ik eraan denk en er zijn deze dagen weinig momenten waarop ik er niet aan denk”.

Absolute underdog

Van bij het begin van het seizoen is Roeselare dominant. De buren kroonden zich tot ongeslagen kampioen van de reguliere competitie. “We moeten daar niet flauw over doen, wij starten zondag als underdog”, aldus de 37-jarige middenman. “Roeselare heeft meer ervaring, een groter budget en meer kwaliteit in het team. Ze verloren geen enkel duel in de competitie. Als ze het niveau halen zoals bijvoorbeeld in de Champions League tegen Tours, wordt het wel heel moeilijk. Maar het blijft uiteraard wel een strijd die in één match beslist wordt. Begin deze maand hebben we ook getoond dat we misschien wel iets kunnen doen. Dat nipte 3-2-verlies in Roeselare heeft ons zeker deugd gedaan. Wij gaan sowieso uit van onze eigen sterkte. Wij hebben ook een aantal toppers in onze rangen die serverend en aanvallend sterk uit de hoek kunnen komen. We geven ons niet zomaar gewonnen en gaan voluit voor de winst”.

Laatste kans op trofee

Over de vraag wanneer hij na afloop van de finale tevreden zal zijn, moet Sinnesael even nadenken. “Dat is een tricky vraag”, reageert de ervaren aanvoerder. “Als je in de finale staat, wil je die uiteraard ook winnen. Verliezen we, dan zal ik ontgoocheld zijn. Gaan we nipt de boot in, dan zal ik misschien wel trots zijn, maar ook zwaar teleurgesteld. Al zal ik dat op termijn dan wel kunnen plaatsen. Eigenlijk kan je momenteel alleen maar besluiten dat ik enkel bij winst tevreden zal zijn.”

Zoals bekend is Sinnesael momenteel bezig aan zijn laatste maanden als volleyballer. “Klopt. Dit is mijn laatste seizoen en daar gaat het resultaat van zondag niets aan veranderen. Het is mijn laatste kans om een prijs te pakken in mijn carrière. Dat is nog niet gelukt. Met een team als Menen tegenover toppers als Maaseik en Roeselare is het ook niet simpel om een prijs te pakken in België. Wie weet lukt het zondag wel. We gaan er alleszins alles aan proberen te doen”.