Afscheidnemende Jari Neef met Pepingen-Halle tegen Lille: “Ik wil dit hoofdstuk in schoonheid afsluiten”

Vorig weekend mocht Jari Neef (25) halverwege de tweede helft invallen tegen Beerschot. Het was een opmerkelijk moment. “Het waren inderdaad pas mijn allereerste speelminuten in deze competitie. Voor de winterstop behoorde ik twee keer tot de kern, maar kwam het niet tot een invalbeurt. Het is tot nu toe nog niet mijn seizoen geworden. Het begon al slecht bij de start. Letterlijk bij de eerste training in juli liep ik een spierscheur op aan de voetzool. Op zich ging het niet om een zwaar letsel, maar wel om een vervelend. Een operatie was zinloos, de blessure moest natuurlijk genezen door te rusten. Het probleem is dat je met een voet nauwelijks kunt rusten, tenzij je enkel zit of ligt. De revalidatie duurde drie maanden. In oktober leek ik opnieuw te kunnen trainen. Ik was nauwelijks twee weken terug aan de slag, toen ik een spierscheur in de hamstrings opliep. Mijn lichaam was blijkbaar niet meer gewoon om zware fysieke inspanningen te leveren. Opnieuw lag ik twee maanden in de lappenmand. Begin december was ik hersteld, nu ben ik eindelijk helemaal fit. Het is intussen geweten dat ik volgend seizoen naar Kester-Gooik verhuis. Ik wil dit hoofdstuk in schoonheid afsluiten en met Pepingen-Halle nog vier maanden verder bevestigen.”