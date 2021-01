Afscheidnemende Gert Jochems (Zwarte Leeuw) over stopzetting competitie: “Was liever op een andere manier gestopt, maar dit is de enige juiste beslissing”

“Uiteraard was ik liever op een andere manier gestopt, maar het stopzetten van de competitie is de enige juiste beslissing”, aldus Jochems. “Bovendien is er nu duidelijkheid voor iedereen. Ik ben trouwens nog geen seconde beziggeweest met mijn afscheid. Daarvoor is het momenteel een veel te drukke periode, want ik ben nog altijd wel betrokken bij de contractbesprekingen en de samenstelling van de kern voor volgend seizoen.”

Met Jasper Cox, Wannes De Waele, Jeroen Hofmans, Jens Lambrechts, Joppe Neefs, Wout Noeyens, Chiel Swaans, Niels Van De Vel en Nick Verboven verlengden al negen jongens hun contract. “Er was wel wat interesse links en rechts, maar we zijn er toch in geslaagd om die spelers te houden. Ik verwacht trouwens niet dat er veel jongens zullen vertrekken. Met de gasten die nog niet bijgetekend hebben, zitten we bijvoorbeeld deze week rond de tafel.”

Nieuwe wind

Jochems was ook betrokken bij de aanstelling van zijn opvolger. “Ik ben ervan overtuigd dat we met Gino (Swaegers, red.) de best mogelijke keuze hebben gemaakt. Hij kent niet alleen het huis als ex-speler van de Leeuwen. We zijn als club een aantal jaar geleden ook een nieuwe weg ingeslagen door de kaart van de jeugd te trekken, aangevuld met een paar routiniers, en daar is hij de geknipte man voor. Gino heeft bij Sint-Lenaarts bewezen dat hij iets kan opbouwen en dat is exact wat we met Zwarte Leeuw ook willen doen nu er een nieuwe wind waait door de club.”

Jochems maakt in totaal vijftien jaar deel uit van de Rijkevorselse staf. “Eerst negen seizoenen als T2 en nadien zes als T1. Het hoogtepunt? Mijn periode als hoofdcoach is eigenlijk één groot hoogtepunt geweest. Natuurlijk waren er ook mindere momenten zoals de degradatie uit de tweede amateurklasse, maar over het algemeen is de balans heel positief. Het enige wat ik niet ga missen, is de stress die erbij komt kijken.”

