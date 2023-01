Afrikaanse springers zorgen voor Leuvense overwinningen in hinkstapspringen

atletiek pk indoorHet hinkstapspringen kent meestal weinig succes bij de Leuvense atleten, maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. David Boda won alvast het nummer op het provinciaal kampioenschap Vlaams-Brabant dat in de Gentse Sporthal doorging. Richard Mayango werd tweede en won achteraf het verspringen.

Het verhaal begon in feite een tiental jaar geleden, toen Amer Hatif van Irak bij het West-Vlaamse Houtland aan de slag ging. Vrij snel legde die club contact met DCLA voor zijn verdere loopbaan in de atletiek. Zo deed Hatif aan hinkstapspringen, maar hij moest ook eens invallen op de 400m horden. Hij deed het best aardig, maar evolueerde na blessures tot trainer van de atleten in Kessel-Lo.

“Dat werd inderdaad een fijne periode, maar niet alleen op sportief vlak. Ik sprak steeds vlotter Nederlands. En zo werd de training stilaan maar zeker de hoofdzaak. Daar volgden de voorbije maanden goede prestaties van David Boda en Richard Mayango met een provinciale titel als gevolg”, lachte Amer Hatif.

Pendelen

David Boda (23) begon pas in oktober en november van vorig jaar aan het hinkstapspringen. “Ik zag meteen dat hij heel wat in zijn mars had”, zei Amer Hatif. “En ik vond het fijn”, stelde David Boda na zijn winst met 14,40m. “Ik heb Congolese roots, maar ik ben in België geboren en momenteel woon ik in Haacht. Dat betekent wel heel wat pendelen, en niet alleen naar de trainingen van DCLA. Ik studeer Africanistiek aan de universiteit van Gent en ook die verplaatsing maak ik meestal met het openbaar vervoer. Toch heb ik weinig moeite met het zware programma en dat wil ik op de piste bewijzen dit jaar.”

Maar ook Richard Mayenda presteerde uitstekend in de Gentse Topsporthal. De man met Ghanese en Liberiaanse roots werd niet alleen tweede van het hinkstapspringen, maar haalde dezelfde plaats in het verspringen. “Ik heb alvast een uitzicht om alsnog te verbeteren in beide nummers.”

