Affligemnaar Stef Rogier wint in Hooglede: “Dit is mijn beste seizoen ooit”

Aanvankelijk zag het er nochtans niet naar uit dat Stef Rogier veel kans op slagen had. “In het begin van de koers reed er een groepje weg. Samen met Kevin Van Impe kon ik aansluiten, maar een geweldig gevoel in de benen had ik niet meteen. Halverwege de race brak alles echt open. Er ontstond een kopgroep van acht. Stilaan voelde ik beterschap, zodat ik solo doortrok. Uiteindelijk kwamen Jonas Geens, Robin Orins en David Desmecht aansluiten. Met ons vieren hebben we ook gesprint. Ik ging ervan uit dat we alle vier even snel zouden rijden in de laatste kilometer, aangezien we allemaal even ‘dood’ zaten. Natuurlijk is dat een kromme redenering, maar ze bleek wel uit te komen. Ik zette van ver aan. In die laatste honderden meters veranderde er niets meer.”