Adriano Bertaccini (Thes Sport) na billijk gelijkspel tegen Dessel Sport: “Twee punten laten liggen”

Bij Thes Sport zaten ze in een goede flow met 9 op 9. Met de komst van buur Dessel Sport moesten de drie punten in Tessenderlo blijven. De eerste helft was voor de thuisploeg, maar vlak na de rust kon Alessandro Cerigioni de gelijkmaker scoren. Thes Sport, zonder Marnick Vermijl en Vocca, met een uitstekende doelpuntenmaker Adriano Bertaccini drong nog aan, maar het bleef bij een billijk 1-1 gelijkspel.

“Daar mogen we niet tevreden mee zijn”, foeterde een ontgoochelde Adriano Bertaccini vlak na de wedstrijd. “We laten hier een unieke kans liggen om verder op te schuiven in het klassement. Met alle respect voor Dessel Sport, maar we laten hier twee dure punten liggen. Dit zal nog enkele dagen blijven hangen bij mij. Twee keer waren we niet scherp genoeg.”

“Na drie minuten kwam plots Lennert Versmissen alleen voor doel. Gelukkig kon onze doelman Arno Valkenaers uitpakken met een knappe redding", gaat de 22-jarige pocketspits voort. “ En bij het tweede moment van Dessel Sport was het raak. Vlak na de rust stonden we blijkbaar niet goed op te letten. Plots dook Oleg Cheprassov de zestien binnen. Hij haalde verschroeiend uit. Doelman Valkenaers kon nog knap redding brengen, maar in de rebound kopte Cerigioni via de onderkant van de dwarsligger de gelijkmaker binnen. Een koude douche.”

Baas in de eerste helft

“Want in de eerste helft waren we duidelijk baas”, weet topschutter Bertaccini. “Halverwege de eerste helft kwamen we verdiend op voorsprong. Vanuit de tweede lijn kon Tim Jeunen uithalen met een afstandsschot. Ik kon het leder perfect in doel deviëren. Goed voor mijn zevende doelpunt van het seizoen. Ik kon nog twee keer dreigen voor de rust, maar één keer had doelman Geladé een knappe redding in huis.”

Speelden na de rust met te weinig lef

“Na de gelijkmaker konden we geen vuist meer maken”, zucht de spits uit Charleroi. “Er was nog wel een pegel van NIck Hulsmans rakelings over de dwarsligger en een gevaarlijke kopbal van Wout Coomans. Dessel Sport kon nog één keer gevaarlijk uithalen met een schitterend schot van Berkoe tegen de kruising. We speelden met te weinig lef na de rust. Bleven met een vijftal spelers voor de eigen backlijn hangen. Precies angst om te verliezen. Hoe dat komt? Ik heb er geen verklaring voor. Onze T1 Patrick Witters had nochtans duidelijk gevraagd om meer op te schuiven, want voor eigen publiek wil je toch winnen. Dit is echt jammer en komt hard aan.”

Sporting Charleroi B

“We zijn verplicht om dit puntenverlies gaan recht te zetten in Charleroi. De beloften van Sporting Charleroi hebben veel kwaliteit in huis. Ze spelen enthousiast en het zal zeker een lastige wedstrijd gaan worden. Of het voor mij een speciale wedstrijd is? Natuurlijk. Ik woon tijdens de week nu wel in Tessenderlo, maar Charleroi blijft mijn stad. Volgende week zullen mijn familie en vrienden aanwezig zijn. Hopelijk kan ik opnieuw de netten doen trillen.”

THES SPORT: Valkenaers, Coomans, De Jonghe, Bammens, Vanaken, Kerckhofs, Swinnen, Hulsmans, Jeunen (70' Naqqadi), Laurens Vermijl (70' Troonbeeckx), Bertaccini.

DESSEL SPORT: Geladé, Vanhaen, Geukens, Cavus, Haagen, Smolders, Versmissen, Sols, Berkoe, Cheprassov (84' Breugelmans), Cerigioni.

DOELPUNTEN: 24' Bertaccini (1-0), 46' Cerigioni (1-1).

GEEL: /

SCHEIDSRECHTER: Van De Velde.