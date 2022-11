Adriano Bertaccini (Thes Sport): “Iedereen gelukkig met draw, na spectaculaire topper tegen Olympic Charleroi”

Ondanks een loodzware week werd het zaterdagavond een leuke pot voetbal in de topper tussen Thes Sport en Olympic Charleroi. Twee keer leken de bezoekers af te stevenen op winst, maar in Tessenderlo hebben ze een dodelijk wapen met topschutter Adriano Bertaccini, die de drie treffers voor zijn rekening nam.

“Een schitterende wedstrijd voor het publiek”, begon pocketspits Adriano Bertaccini met zijn analyse. “Onze eerste helft was minder goed. We kregen wel de eerste kans langs Kenneth Kerckhofs, die op doelman Moriconi besloot. Dan kwam een goed voetballend Olympic sterk opzetten en kon 0-2 uitlopen.”

Gouden inbreng van Glodi Mbuyi-Mbayo

“Tijdens de rust vroeg onze coach Patrick Witters om hoger druk te gaan zetten”, vervolg topschutter Bertaccini. “De inbreng van Glodi Mbuyi-Mbayo was een gouden zet van T1 Witters. De Brusselaar zorgde vanop links voor gevaar en plots konden we Olympic bij de keel grijpen. Ik schakelde twee verdedigers uit en kon in de verste hoek scoren. Die aansluitingstreffer gaf ons vleugels. Na een mooie combinatie van Naqqadi en Swinnen kon ik de gelijkmaker afronden. De vlam zat nu volledig in de partij.”

“In de slotminuut kregen we echter een domper te slikken”, vervolgt de 22-jarige goalgetter. “Dahmane scoorde en bij Charleroi dachten ze buit binnen. We toonden onze weerbaarheid en na een assist van Mbuyi-Mbayo scoorde ik mijn dertiende van het seizoen en ook nog vier tijdens de bekercampagne. De ontlading was groot.”

Tevreden met gelijkspel

“Of we tevreden zijn met het behaalde punt? Natuurlijk. Een gelijkspel afdwingen op de valreep voelt altijd aan als een overwinning. Al kreeg Wout Coomans nog de kans om de winning goal te scoren, maar hij besloot nipt naast. De laatste negen matchen in competitieverband hebben we niet meer verloren! Door het gelijkspel tegen Olympic blijven we in de top vijf en dat is ook onze ambitie. Niet vergeten, het was een loodzware week met drie wedstrijden. Eerst de topper bij Patro Eisden, dan voor de beker tegen eersteklasser KV Oostende en nu tegen een sterk Olympic Charleroi.”

Tienen

“We zakken dan ook met het nodige vertrouwen af naar Tienen. Ik scoor momenteel met de ogen dicht en hopelijk kan ik deze huidige vorm blijven aanhouden. Al moet ik een pluim geven voor mijn ploegmaats, die hard werken om mij uitstekend te kunnen bedienen. In Tienen zijn het altijd moeilijke wedstrijden voor ons, maar we zitten in een goede flow en willen die lijn doortrekken in de suikerstad”, besluit Bertaccini, die tijdens de week in Tessenderlo verblijft en in het weekend naar Charleroi afzakt.