Adrian Staszewski in Champions League tegenover ex-club Lindemans Aalst: “Sinds de loting kijk ik uit naar deze match”

De 30-jarige Pool was de voorbije vijf seizoenen actief in België. Als speler van Asse-Lennik maakte hij de overgang naar Lindemans Aalst mee. De robuuste receptie-hoekspeler was erg geliefd in Schotte en werd na het vertrek van Frank Depestele zelfs tot kapitein gebombardeerd. Hij kijkt enorm uit naar het duel van donderdag met zijn ex-ploegmaats. “Door de plotse stopzetting van de competitie in februari heb ik van heel wat mensen niet echt afscheid kunnen nemen”, legt Staszewski uit. “Sommigen zeiden me dat we elkaar misschien sneller zouden terugzien dan gedacht. En zij hebben gelijk gekregen. Ik was enorm blij dat Aalst en mijn huidige ploeg Kedzierzyn in dezelfde groep werden geloot. Sinds de loting kijk ik uit naar deze wedstrijd. Ik was heel graag naar België gekomen om deze wedstrijd te spelen, maar Covid besliste er anders over. We zullen elkaar nu bekampen op het driedaags tornooi.”

“Hoewel het heel vreemd zal zijn om tegenover spelers te staan met wie ik vorig seizoen nog in de ploeg speelde, zou ik heel graag in de basis starten tegen Aalst. Alles hangt af van de keuze van de coach. We spelen drie matchen in evenveel dagen. Het wordt zwaar en er zal sowieso geroteerd worden. De formule is ongewoon en er zouden wel eens verrassingen kunnen zijn. Het wordt niet eenvoudig. Ik verwacht een competitie op hoog niveau. We gaan ons best doen om het zo goed mogelijk te doen. Hoewel we ook al te kampen kregen met corona-besmettingen in het team, gaat het voorlopig prima. We wonnen al onze elf wedstrijden en staan op kop in de PlusLiga.”

“Bedankt voor de warme woorden”

Staszewski denkt nog vaak terug aan zijn verblijf in België en houdt nog geregeld contact. “Ik sprak nog enkele keren met coach Johan Devoghel en enkele spelers. Het zou niet normaal zijn als je geen contact meer zou hebben met mensen met wie je zo lang hebt samengewerkt. Vooral met Kuba (Jakub Rybicki, red.) hoor ik nog frequent. Hij belandde vorig seizoen in België voor zijn eerste buitenlands avontuur, net als ik vijf seizoenen geleden. Ik weet dat iedere hulp dan welkom is.”

“Als ik terugdenk aan mijn periode in België, dan denk ik vooral aan de familiale sfeer in de club en errond. Ik heb me er altijd heel goed gevoeld. Belgen zijn vriendelijk en in de periode van twee en een half jaar dat ik in Aalst woonde, had ik heel goede contacten met de buren. Ik hou ook van de stad. Het was dan ook met pijn in het hart dat ik vertrokken ben. Maar volleybal is mijn job en dit hoort erbij. Ik ben iemand die telkens meerdere jaren bij eenzelfde club is gebleven. Hoe langer je bij een club speelt, des te zwaarder is het afscheid. Hoewel een echt afscheid door Corona niet aan de orde was. Na de officiële mededeling van de club dat ik Aalst zou verlaten, kreeg ik enorm veel berichtjes om me te bedanken. Ik wil van mijn kant iedereen nogmaals van harte bedanken voor die warme woorden en de steun die ik in België heb mogen ervaren.”