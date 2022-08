Adrián Ortolá blij toen SK Deinze belde: “Met Girona naar La Liga was geen optie, want de club trok een extra keeper aan”

Tweede keeper bij Girona

“In België ligt de nadruk in het voetbal meer op fysiek”, leerde Ortolá uit die twee keer negentig minuten. “Inderdaad, vorig seizoen speelde ik bij Girona, maar daar was ik tweede doelman. Ik speelde een viertal competitiematchen en een tweetal bekerwedstrijden. Op het einde van het seizoen promoveerden we naar La Liga, maar Girona trok een extra keeper aan. Ik ben blij dat Adrián Esparraga belde om naar Deinze te komen. Toen hij het project uitlegde zag ik dat wel zitten. Ik wou ooit wel eens in het buitenland voetballen.”

Eerste buitenlandse job

Ortolá, die vier jaar Barcelona B en in Camp Nou ook één seizoen A-kern achter de rug heeft, moest tot zijn 29ste wachten op die buitenlandse transfer. Hij tekende bij Deinze een contract voor één jaar met optie op een tweede. In het Lotto Park in Anderlecht liet hij twee hele sterke tussenkomsten optekenen. Verder viel in de twee voorbije wedstrijden op dat hij bij het uitvoetballen vrij veel risico’s neemt.

“Op vraag van onze trainer”, beweerde de Spanjaard die in Deinze woont. Verrassend want het heeft er alle schijn van dat Takahisa Shiraishi niet echt de trainer is die veel risico’s in zijn tactiek steekt. In de thuismatch tegen Jong Genk koos hij voor een heel laag defensief blok. “Offensief of defensief voetballen, dat is niet van belang”, verduidelijkte Taka zijn motto. “Winnen is het belangrijkste. Al geef ik eerlijk toe dat we tegen Jong Genk wat meeval kenden.”