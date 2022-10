Adrián Espárraga (SK Deinze) vond nog geen nieuwe trainer: “We willen geen fout maken, want dit is een belangrijke beslissing”

“Wij zijn nog steeds profielen van kandidaat-trainers aan het bekijken”, beweert sportief manager Adrián Espárraga. “Met enkele kandidaten heb ik al gesproken, maar een definitieve selectie maakten we nog niet. Voor het project SK Deinze is de aanstelling van een nieuwe trainer wellicht de meest belangrijke beslissing die we nu moeten nemen. Vandaar geen haast, we willen geen fouten maken. Jawel, ook Antonio Calderón is kanshebber. Zeker als het team blijft presteren zoals de twee voorbije speeldagen. Het gaat niet alleen over presteren op dit moment, maar over het hele project. Waarbij we met veel dingen rekening moeten houden. We willen iemand die deze reeks kent, die de mensen hier ook kent. Dat kan een Belg zijn.”

Geen profiel Mertens

Een pijnpunt binnen de spelerskern van de oranjehemden is het ontbreken van een type Lennart Mertens. Het vertrek van de diepe spits naar Club NXT is niet opgevangen. Als de Deinse centrale verdedigers Prychynenko of Quintero een lange bal naar voor trappen, is er niemand die het leer kan bijhouden. Bij zo’n lange trappen wordt het balbezit onmiddellijk weggeschonken.

“Toen we tijdens de voorbereiding richting deze competitie de kern vormden, werkten we volgens het concept van coach Taka”, verduidelijkt Espárraga. “Hij had geen profiel Mertens nodig. Nu hij weg is, moeten we weer van bij de start beginnen. We overwegen om een ander type aanvaller aan te trekken. De coach die straks komt, moet begrijpen welke spelers we nu hebben, moet ook de ambitie van de club verstaan. Twee elementen die we in onze nieuwe coach moeten verbinden.”

Mbokani niet haalbaar

De ambitie van de huidige eigenaars van Deinze blijft in drie jaar naar 1A klimmen. En klaar zijn om op het hoogste Belgische niveau te overleven. “Als je niet klaar bent, krijg je een pak meer problemen dan voordien”, beseft Espárraga. “Jawel, een type Dieumerci Mbokani zouden wij heel goed kunnen gebruiken. Zo iemand is voor ons niet haalbaar, want dat gaat over heel veel geld. Meer dan het dubbele van onze best betaalde speler.”

