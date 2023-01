Adrián Espárraga (SK Deinze): “Volledig nieuw contract voor Gaëtan Hendrickx van minstens twee seizoenen extra”

“Gaëtan Hendrickx is bij ons aan zijn laatste contractseizoen bezig, maar de club heeft een optie op verlenging”, verduidelijkt sportief directeur Adrián Espárraga. “We sloten met hem een volledig nieuw contract voor de twee volgende seizoenen plus een optie op één jaar verlenging. We zijn bezig met een project op langere termijn. Naast Prychynenko, Dutoit en Lennart Mertens zal ook Hendrickx deel uitmaken van dit project.”

Na de overname werden een paar fouten gemaakt. “We maakten een paar verkeerde beslissingen, maar ik denk dat we nu op het juiste spoor zitten”, gaat Espárraga verder. “Dit seizoen investeerden we niet alleen in een grondig vernieuwde kern, maar ook in structuur, faciliteiten, personeel. Om volgend seizoen klaar te zijn om mee te strijden voor de promotie naar 1A. Doordat uit de hoogste reeks drie clubs degraderen zal het niet makkelijk zijn om promotie af te dwingen. Nu proberen we vooral de grondvesten te leggen.”

Winke uitlenen

Afgelopen maandag keerde de A-kern van SK Deinze terug na een oefenkamp in Alicante. De Duitser David Winke, de Rwandees Djihad Bizimana en de jonge doelman Nathan Elyn gingen niet mee naar deze winterstage. “David Winke zal aan een andere club worden uitgeleend”, vertelt Espárraga. “Wellicht wordt het een huurovereenkomst met een aankoopoptie die één van de volgende dagen zal worden geregeld. Ook voor Djihad Bizimana, die momenteel niet speelt, zoeken we een oplossing. Nathan Elyn hoort eigenlijk tot de U21-kern. Hij bleef hier. De enige U21-speler die mee ging op stage was Andreas Spegelaere.”

Ook de Singaporese international Ilhan Fandi is eigenlijk bedoeld om mee te trainen met de U21-ploeg. “Anderhalf jaar, met een optie om door te groeien”, aldus Espárraga. “Hij liep eind vorig jaar een kruisbandletsel op en werd intussen geopereerd. Het eerste deel van zijn revalidatie zal hij in eigen land bij de dokter die hem behandelde afwerken. Anderhalf tot twee maand na de ingreep zal hij naar hier komen en verder werken aan zijn herstel met onze revalidatietrainer. Want samen met zijn revalidatie willen we zijn fysieke capaciteiten vergroten zodat hij klaar is voor deze competitie.”

