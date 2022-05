Adrián Espárraga (SK Deinze): “Vijftig procent van kern blijft, maar kwaliteit wordt opgetrokken”

Meteen klimmen moeilijk

“We zullen niet alles veranderen, maar de kwaliteit van de groep gaan we optrekken”, verduidelijkte Espárraga ter gelegenheid van de voorstelling van de nieuwe coach Takahisa Shiraishi. “Zeker vijftig procent van de ploeg blijft. Zeventig tot 75 procent van het team zal 1B kennen. Daarnaast zullen we ook enkele buitenlanders aantrekken. We hebben spelers nodig die onmiddellijk kunnen presteren, maar ook jonge spelers die tijd krijgen om de reeks te leren kennen. Dat zijn jongens waarvan we verwachten dat ze in het tweede seizoen zullen presteren. We hebben een plan op lange termijn. Omdat eind volgend seizoen uit 1B maar één club promoveert weten we dat het voor ons moeilijk zal zijn om dat ene ticket voor 1A te pakken. Klimmen we niet moeten we een team klaar hebben dat het jaar nadien capabel is om naar 1A te gaan. We geven onszelf drie jaar om de stap naar eerste klasse te zetten.”