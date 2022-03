Adriaan Schets (Okapi Aalst): “Verbetenheid aanwezig om elke wedstrijd te winnen”

Basketbal BNXT-League - Elite SilverOkapi Aalst speelt in één week tweemaal teen Leeuwarden en ontvangt tussendoor op woensdag Yoast Bemmel, de ploeg van coach Paul Vervaeck. Okapi wil in deze Elite Silver alles winnen, al was het maar om een moeilijk seizoen definitief achter zich te kunnen laten. “De verbetenheid om het maximum uit het seizoen te halen is groot”, meent assistent-coach Adriaan Schets.

Schets schoof na het ontslag van Yves Defraigne als T3 door naar T2. Zijn de taken van de physical coach gewijzigd? “Ik zie mezelf niet als een volwaardige assistent”, riposteert Schets. “Coach Crab verzet erg veel werk. Ik probeer te ondersteunen in praktische zaken waar nodig. Laat ons hopen dat de coach nooit uitgesloten wordt. Dit is een tussenoplossing en behalve het papiertje stelt die T2 niet veel voor. Ik speel zelf in 2de provinciale bij Houtem en heb jeugd gecoacht. De basics heb ik onder knie, maar puur het tactische en snelle beslissingen nemen in functie van het wedstrijdverloop gaan mijn petje te boven.”

Alles winnen in de Elite Silver lijkt een hapje voor de Ajuinen. Het niveau van de Nederlandse ploegen in Silver stelt weinig voor. “Het niveau is duidelijk lager, maar we mogen niet de fout maken om onze tegenstanders te onderschatten”, waarschuwt Adriaan Schets. “De Nederlanders komen altijd zeer gemotiveerd aan de opworp. We staan voor nieuwe uitdagingen en gaan vol voor elke zege. We zien wel waar we uitkomen.”

Valinskas en Coleman twijfelachtig

Dus houdt coach Thomas Crab de troepen scherp. “Er sluipt geen gelatenheid in de ploeg”, weet Schets. “We hebben al heel veel pech gekend. Telkens krijgen we met andere onverwachte zaken te maken. Maar de intensiteit die coach Thomas erbij brengt op training laat niemand toe in te dommelen. We hebben een moeilijk seizoen achter de rug. Die twee zeges doen echt deugd. Met de Covid-besmettingen van Valinskas en Coleman zijn twee spelers twijfelachtig. Paulius heeft toch wel wat last van de besmetting. Het is ook zaak om de conditie van Dorian Marchant op peil te houden. Voor een linkshandige moet een blessure aan de linkerhand honderd procent genezen zijn voor hij weer aan contacttraining mag doen. Of we hem dit seizoen nog in actie gaan zien, weet ik niet. De revalidatie verloopt in ieder geval volgens schema.”

Zaterdag 26 maart 2022 20u30: Okapi Aalst - Leeuwarden