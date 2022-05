Adriaan Martiny en Destelbergen in eindronde tegen Denderleeuw na zware ontgoocheling: “We moeten snel de knop omdraaien”

FC Destelbergen deed vorige week wat het moest, maar kwam ondanks hun 9-0-overwinning tegen Lovendegem drie goals tekort voor de titel. In de eindronde proberen Adriaan Martiny en co alsnog promotie naar eerste provinciale af te dwingen.

Kleit en FC Destelbergen begonnen allebei met 62 punten en negentien overwinningen aan de laatste competitiespeeldag en het doelpuntensaldo zou beslissen over de titel. Destelbergen moest vier goals inhalen en was goed op weg, maar kwam finaal drie treffers tekort ondanks een 9-0-pandoering tegen Lovendegem. “Iedereen dacht dat het onmogelijk was”, blikt Adriaan Martiny terug.

Stil aan de zijlijn

“We moesten heel veel goals inhalen en slaagden er toch in om er negen in het mandje te leggen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat het niet volstond. We hadden zoveel scenario’s kunnen schrijven voor de ontknoping van de titelstrijd, maar dit was er geen van.”

Na het laatste fluitsignaal kwam het bericht van de 8-0-zege van Kleit hard binnen. “We hadden bewust gevraagd om ons tijdens de wedstrijd niet op de hoogte te houden van de tussenstand daar. Zo zouden we niet anders gaan voetballen. We wilden blijven doorgaan om onszelf achteraf niks kwalijk te nemen. Tijdens de laatste minuten zagen we wel dat het stil bleef aan de zijlijn. Toen wisten we hoe laat het was.”

Voorlaatste speeldag

“Het is niet zondag dat we de titel verloren, wel door de 3-1-nederlaag op de voorlaatste speeldag op Sint-Laureins. Zij wilden scherprechter spelen in de titelstrijd en wij waren onder de indruk van de omstandigheden. Na een heel seizoen bovenaan gaven we stilaan een voorsprong van vijf punten weg. Kleit speelde een sterke terugronde en had zondag alles in eigen handen.”

Na afloop bewees Martiny zijn kwaliteiten als aanvoerder. “Het is enorm zuur dat we naast de titel grijpen, maar ik wilde iedereen meteen feliciteren voor de prestatie. We hebben iets ontzettend knap gerealiseerd en moeten er fier op zijn. Niet veel ploegen zouden op die manier voor de dag komen in dezelfde situatie.”

Promotie afdwingen

Amper een week na de teleurstelling moet Destelbergen aan de bak voor de troostprijs. Het speelt zondag op eigen veld tegen St. Denderleeuw, dat vijfde werd in de A-reeks. “We moeten snel de knop omdraaien en alles doen om de promotie af te dwingen”, aldus de kapitein, die volgend seizoen voor Oostakker speelt.

“Alle spelers die blijven en iedereen die erbij komt willen hun ding doen in eerste provinciale. We mogen thuis spelen en als we winnen nemen we het op tegen de winnaar van Sottegem-Burst. Ik ken de tegenstanders niet en kan daar dus geen uitspraken over doen, maar dat maakt het meteen ook interessant.”

Eindronde promotie tweede provinciale: FC Destelbergen - St. Denderleeuw: zondag 15u