Adnan Custovic ziet KV Kortrijk het onderspit delven na een dubieuze strafschop: “Onbegrijpelijk dat de VAR niet ingreep”

KV Kortrijk had het knap lastig tegen een goed voetballend Racing Genk. De Kerels werden in de eerste helft volledig weggespeeld door de troepen van Wouter Vrancken. Maar na een puike tweede periode mogen de West-Vlamingen toch wat teleurgesteld zijn met deze nederlaag. “Het is geen schande om te verliezen tegen dit Racing Genk”, weet Adnan Custovic. “Ik vind Genk dit seizoen de beste ploeg van België. Ze verdienen het om aan het langste eind te trekken, maar in de blessuretijd kregen we nog een unieke mogelijkheid op de gelijkmaker.”

“Het is jammer dat we in de eerste helft precies bang waren om te voetballen. We hadden te veel respect voor de tegenstander. De ruimtes waren veel te groot. Zij hadden twaalf doelpogingen voor rust, wij geen enkele. Ik ben wel enorm tevreden van de reactie die mijn spelers getoond hebben. Na de koffie ging de bal vlot van voet tot voet en konden we gevaarlijk zijn.”

Stilstaande fases

Genk scoorde twee keer op een stilstaande fase. Op vrije schop van Mike Trésor kopte Paul Onuachu de 1-0 voorbij Ilic in doel en de boomlange spits maakte vanop de stip zijn tweede van de avond. “Ik vond het geen strafschop”, aldus de Bosnische T1 van KVK. “Kristof (D’Haene, red.) wordt geduwd in zijn rug en was zo uit evenwicht. Ik vind eveneens dat de VAR moest ingrijpen, want Németh stond in het zestienmetergebied toen Onuachu zijn strafschop omzette. Ik zoek geen excuses, maar het is jammer.”

D’Haene: “Belachelijke regel”

Ook Kristof D’Haene vond dat hij weinig verkeerd deed. “Ik spring in de lucht en voel een duw in mijn rug. De bal komt ongelukkig tegen mijn hand. Ik vind het een belachelijke regel, want ik kan moeilijk mijn arm wegtoveren. Maar goed, we speelden een prima tweede helft en daar moeten we op verder bouwen. Ik heb enorm veel zin in de derby.”

