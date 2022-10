Adnan Custovic ziet KV Kortrijk de derby tegen Zulte Waregem helemaal uit handen geven: “Ik ben zeer ontgoocheld”

Voetbal Jupiler Pro LeagueKV Kortrijk leek zaterdagnamiddag alles onder controle te hebben in de derby tegen Zulte Waregem, maar de Kerels kwamen bijzonder slap uit de kleedkamer en zagen de troepen van Mbaye Leye met 1-3 aan het langste eind trekken. KVK-coach Adnan Custovic was furieus op de persconferentie na de wedstrijd.

Na 25 minuten spelen, kwam KVK oververdiend op voorsprong. Kristof D’Haene zwiepte de bal voor doel en Habib Keita trof spectaculair raak. Een fantastische hakbal van de Malinese middenvelder. Met de steun van de supporters leek Kortrijk de overwinning over de streep te trekken, maar na de rust waren de Kerels onherkenbaar. Op het uur hing Tambedou de bordjes opnieuw in evenwicht en amper vijf minuten later stond Essevee zelfs op voorsprong. Offor knikte de 1-2 voorbij Ilic in doel. Uitgerekend Zinho Gano deed de boeken helemaal toe door een strafschop koelbloedig om te zetten.

“We speelden een fantastische eerste helft”, vertelt Custovic. “We konden een paar keer gevaarlijk zijn en gaven weinig weg. Maar wat me tegen de borst stuit, is dat we op het einde van de eerste periode het spel en de tegenstander niet meer respecteerden. Tijdens de rust heb ik gezegd wat ik ervan vond. Karma is een ‘bitch’ en dat is nog maar eens gebleken. We kwamen niet goed uit de kleedkamer en slikten opnieuw drie doelpunten op stilstaande fases. Ook op Anderlecht en op Genk was dat het geval. Dat is een groot werkpunt. Ik ben zeer ontgoocheld, ook voor onze supporters. Het was een heel belangrijke match voor hen. Zulte Waregem heeft verdiend gewonnen.”

Niet te beschrijven

Aanvoerder Kristof D’Haene was te teleurgesteld om te reageren, maar bij de collega’s van Eleven Sports was hij duidelijk erg aangeslagen. “Ik kan het niet beschrijven hoe ik me nu voel. Het is jammer hoe je die tweede helft speelt. Dat we het zo weggeven, onbegrijpelijk.”

Blessure Selemani

Naast de nederlaag was ook de blessure van hun sterspeler een grote domper. Faïz Selemani viel opnieuw uit, maar deze keer valt de schade niet mee. “Hij zal enkele weken buiten strijd zijn. Dat is jammer, want Faïz is een fantastische speler”, zegt Custovic. “Volgens onze informatie zal Selemani geruime tijd aan de kant staan, want de Comorees zou een scheurtje in de mediale band van zijn knie hebben opgelopen.

