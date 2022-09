Adnan Custovic moet KV Kortrijk weer op de rails krijgen: “We zullen niet in de problemen komen”

Voetbal Jupiler Pro LeagueAdnan Custovic gaf donderdagvoormiddag zijn eerste training als hoofdcoach van KV Kortrijk. De 44-jarige Bosniër is een oude bekende, want in het seizoen 2014-2015 was hij er assistent-trainer van Yves Vanderhaeghe. Custovic moet meteen vol aan de bak. De Kerels trekken zaterdag naar het verre Eupen voor een ware zespuntenmatch.

Amper drie dagen na het ontslag van Karim Belhocine werd Adnan Custovic officieel voorgesteld als oefenmeester van KV Kortrijk. De Bosniër is dan ook erg tevreden. “Ik ben een gelukkig man”, steekt Custovic van wal. “Ik ben blij dat ik opnieuw op het veld kan staan. Ik wil KV Kortrijk bedanken voor deze kans. Er zit veel kwaliteit in deze selectie. Mijn ambitie is om een goed seizoen te draaien en zo veel mogelijk wedstrijden te winnen. Ik ben optimistisch. Wij zullen absoluut niet in de problemen komen. Tegen Eupen moeten we er meteen staan. Ik heb niet veel tijd om mijn ploeg klaar te stomen, maar ik heb vandaag al enkele accenten kunnen leggen. We zullen klaar zijn.”

Custovic was inderdaad meteen erg aanwezig op zijn eerste training. De nieuwe hoofdcoach van KV Kortrijk hakte meteen enkele knopen door. Tijdens een wedstrijdvorm konden we afleiden dat Lamkel Zé als aanvallende middenvelder zal fungeren Am Kehrweg en dat Faïz Selemani tevreden zal moeten zijn met een plaatsje op de bank. “Ik weet hoe ik het wil aanpakken, maar het is aan de wisselspelers om te tonen dat ik het niet bij het rechte eind heb. Welk systeem we zullen hanteren, weet ik nog niet. De beste spelers zullen aan de bak komen.”

“Ik ben een betere coach geworden”, weet de Bosniër. “Ik heb nu meer ervaring en bagage dan vroeger. Met Ivan Leko werkte ik samen in Shanghai. Ik heb veel opgestoken van hem. In China was het niet altijd even gemakkelijk. Mijn familie miste me. Ik ben voor hen teruggekeerd naar België. Door de strenge coronamaatregelen in China heb ik mijn vrouw en kinderen een jaar lang niet gezien. Dat was mentaal niet altijd even gemakkelijk. Tegenwoordig woon ik in Moeskroen. Ik moet dus niet elke dag lang in de wagen zitten om hier te geraken.”

Custovic volgde de Belgische competitie tijdens zijn afwezigheid nog steeds op de voet. “Ik heb alle wedstrijden van KV Kortrijk gezien. Tegen Sint-Truiden zat ik zelfs op de tribune. De sfeer is hier altijd top. Ik hoop dat de supporters ons zullen steunen.”

