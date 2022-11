Adnan Custovic en KV Kortrijk verliezen levensbelangrijke wedstrijd tegen KV Oostende: “Ik ben gedegouteerd door de arbitrage”

KV Kortrijk had na de knappe gelijkmaker van Massimo Bruno de wedstrijd volledig in handen, maar een oerdomme rode kaart voor Habib Keita was het kantelpunt. Een tienkoppig KVK ging dan ook kopje onder aan de kust. “We begonnen niet goed aan de wedstrijd en maakten enkele individuele fouten”, aldus KVK-coach Adnan Custovic. “Nadien knokten we terug, maar deed de scheidsrechter ons de das om. Ik ben gedegouteerd door de arbitrage. Ik vond het geen rode kaart voor Habib Keita. Dezelfde scheidsrechter gaf in de thuiswedstrijd tegen Westerlo ook al een rode kaart aan Gueye.”

In de tweede periode kreeg een tienkoppig KVK nog enkele mooie kansen. “Mijn spelers hebben alles gegeven, maar de scheidsrechter en de VAR stonden opnieuw niet aan onze kant. De scheidsrechter fluit een strafschop na een overtreding op Avenatti, maar de VAR houdt hem tegen. Ik begrijp dat niet, want voor mij is het duidelijk dat Avenatti in de sandwich wordt genomen. Enkele minuten later hadden we nog een elfmeter moeten krijgen. Watanabe wordt aangelopen in de rug, maar de scheidsrechter laat gewoon doorspelen. Uiteraard hebben we ook zelf fouten gemaakt, maar we kwamen wel tot kansen.”