Adnan Custovic (44) terug in België na voetbalavontuur in China: “Hoop hier terug op kans als hoofdcoach of assistent”

OostendeNa zowat een jaar zit de passage van Adnan Custovic bij Shanghai Port FC erop. De 44-jarige oefenmeester is al sinds januari van dit jaar terug in ons land. “Ik heb de indruk dat de voetbalwereld mij een beetje uit het oog is verloren”, moet de gewezen aanvaller voorlopig werkloos toekijken. Al hoopt hij binnenkort op een kentering.

Custovic trok in januari 2021 als assistent naar China, samen met Edward Still (nu Charleroi) en hoofdcoach Ivan Leko. Begin dit jaar keerde de minzame Bosniër terug naar ons land, met een duidelijke reden. “Het was een persoonlijke, familiale beslissing”, is hij eerlijk. “Mijn vrouw en drie kinderen stonden er alleen voor en ik zat ver weg van thuis. Ik miste mijn familie - en omgekeerd. Mijn kinderen van 11, 13 en 15 jaar zitten in een belangrijke levensfase, maar ik moest heel wat mooie gezinsmomenten aan me voorbij laten gaan. Dat was lastig om mee om te gaan. Anderzijds kon m’n familie door de strenge coronaregels in China moeilijk op bezoek komen. Dus, ik koos er zelf voor om terug te keren naar België. Let wel: ik beklaag me mijn avontuur in Shanghai absoluut niét. China is een prachtig land en ik ben een ervaring rijker, als persoon en als trainer. Met onder andere Leko en Still vormden we een prima coaching staf, en we hebben veel van elkaar geleerd. Toch moet je op een bepaald moment keuzes maken.”

Volledig scherm Adnan Custovic was samen met Ivan Leko aan de slag bij Shanghai Port FC. © Instagram

Vergeten

En die keuze was dus een terugkeer naar het land waar zijn voetbalcarrière in een stroomversnelling geraakte. “Ik ben nu ondertussen zowat een half jaar terug in het land, maar zit nu zonder club. Ik heb zo de indruk dat de voetbalwereld hier niet weet dat ik ben teruggekeerd uit China. Spijtig genoeg zijn alle (assistent-)trainersposten al bezet, vacatures zijn er niet. Toch hoop ik binnenkort op een nieuwe uitdaging in eerste of tweede klasse, als assistent of hoofdtrainer. Ik wil terug langs dat voetbalveld staan. Ik lééf voor de sport.” In ons land was Custovic laatst aan de slag bij KV Oostende, toen hij voor één wedstrijd overnam alvorens de coronacrisis in volle hevigheid uitbarstte. Daarvoor was ‘Adi’ assistent bij de nationale ploeg van Bosnië en succesvol als trainer van Waasland-Beveren (november 2018 – augustus 2019) en – een eerste keer – KV Oostende (oktober 2017 – juni 2018).

Volledig scherm Adnan Custovic, hier aan de slag bij Moeskroen in 2008, zag de club van z'n thuisstad failliet gaan. © BELGA

Goed seizoen KVO

“Ik draag alle clubs waar ik voor in België speelde – Moeskroen, Gent en Beerschot – en coachte – Kortrijk, Oostende, Beveren én Shanghai – nog steeds in m’n hart. Ik volgde ook hun voorbereiding op de voet. (lacht) Daar heb je het internet voor, hé. Zo heeft KV Oostende een goed tussenseizoen achter de rug met veel goals en overwinningen. Met Yves Vanderhaeghe en Gino Caen – die ik als vrienden beschouw – gaat KVO een goed seizoen tegemoet. En verder: Club Brugge is de sterkste ploeg, maar misschien kunnen Anderlecht en Felice Mazzu zorgen voor een groots seizoen. Antwerp, Genk en Gent kunnen dan weer voor een verrassing zorgen en hoog eindigen.”

Failliet Moeskroen

Custovic, die in Moeskroen woont, zag wel hoe z’n ex-club het faillissement moest aanvragen. “Da’s zo spijtig. Moeskroen is nochtans een stad die een profclub verdient, of het nu in eerste of tweede klasse is. Ze zouden nu met een nieuwe ploeg in provinciale starten. Toch is het al de zoveelste keer dat de club in de problemen komt. Spijtig genoeg worden er geen lessen getrokken uit het verleden.”