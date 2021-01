AD Betty Van Proeyen (KRC Genk Ladies): “We willen zo lang mogelijk meestrijden voor een plaats in play-off 1"

Vrouwenvoetbal Super LeagueNa een korte winsterstop maakt KRC Genk Ladies zich op voor de tweede competitiehelft. Met een gedeelde vierde plaats presteert de jonge, maar talentrijke garde van Guido Brepoels beter dan verhoopt. Samen met drie andere teams knokken de Genk Ladies voor een plaats in play-off 1. “Met twee opeenvolgende wedstrijden tegen concurrent AA Gent, staan we meteen voor bijzonder belangrijke confrontaties”, zegt AD Betty Van Proeyen.

Is KRC Genk Ladies klaar voor de start van de terugronde, Betty?

“De winterstop heeft voor de speelsters slechts tien dagen geduurd”, blikt Betty Van Proeyen terug. “Niet lang na Nieuwjaar zijn we opnieuw beginnen trainen. We sloten de eerste seizoenshelft af met een knaloverwinning tegen Club Brugge. Dat scheelde een stuk. Iedereen ging met een goed gevoel de winterstop in en keerde gemotiveerd terug. Vorig weekend speelden we een oefenwedstrijd tegen Charleroi en wonnen met 4-0. Dat resultaat geeft vertrouwen voor de terugronde.”

Jullie prijken in de rangschikking op een gedeelde vierde plaats. Tevreden over de eerste competitiehelft?

“ Voor het seizoen hadden niemand durven voorspellen dat we met zestien punten zouden draaien. We startten de competitie met een haast volledig nieuwe ploeg. Het merendeel waren jonge speelsters, die onder leiding van Guido Brepoels hun kans gegrepen hebben. Super toch. Enkel jammer dat we tegen Charleroi en Woluwe kostbare punten lieten liggen. Maar zoiets maakt nu eenmaal deel uit van het leerproces.”

Dat wil zeggen dat jullie meestrijden voor een plek in play-off 1?

“Waarom niet? We staan met vier ploegen binnen een puntenmarge van twee punten. Drie van die vier zullen uitkomen in play-off 1. Het zal moeilijk worden, maar we doen ons uiterste best om daarbij te horen. We starten vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen AA Gent. De week nadien spelen we reeds de terugwedstrijd in Gent. Aan motivatie zal het alvast niet ontbreken. Het worden duels op het scherp van de snee.”

Hoe hoog schatten jullie Gent in?

“Ik denk dat beide teams elkaar waard zijn. Bij Gent vertrokken enkele sterkhouders, maar hun vervangsters moeten niet onderdoen. In de oefenwedstrijd tegen Charleroi bewees ons team dat ze klaar zijn voor dit duel. Onze jonge groep telt veel talenten en is zeer leergierig. De meeste speelsters verlengden hun contract met twee jaar. Ze voelen zich goed bij de club en willen doorgroeien.”

Zou de club ontgoocheld zijn, moesten jullie play-off 1 niet halen?

“Niet echt. Maar nu we met vier ploegen zo dicht bij elkaar geklasseerd staan, gaan we voluit voor de top vijf. Deze groep wil stappen voorwaarts zetten en binnen twee jaar de topper het vuur aan de schenen leggen. Deelnemen aan play-off 1 wil zeggen dat je wekelijks tegen de beste ploegen van het land kunt voetballen. Dat maakt de meisjes sterker en in zulke confrontaties steek je ook het meeste op. Laat ons hopen dat we dit doel halen. Indien niet, is dat geen ramp. Of iedereen beschikbaar is? Justine Gomboso werd geopereerd aan de enkel en is out. Ook Britt Labro ontbreekt”, besluit Van Proeyen.

