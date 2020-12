Acrog-Tormans Balen BC-voorzitter Jef Robert ziet 2021 hoopvol tegemoet: “Voor ons team ziet het er heel goed uit”

De coronacrisis heeft ook invloed op sponsoring in het wielrennen. Zowel bij de jeugd als bij de elite. Kledijpakketten worden aangepast, fietsen worden niet vervangen, rennersaantallen worden beperkt, enzovoort. Voorzitter Jef Robert van Acrog-Tormans Balen BC is opgelucht dat hij zo’n maatregelen niet moet nemen. “Acrog is mijn eigen bedrijf: de coronacrisis speelde ons amper parten”, verduidelijkt Robert. “Tweede hoofdsponsor Tormans heeft zijn bijdrage voor onze wielerploeg zelfs een beetje verhoogd. Het ziet er voor 2021 voor ons team heel goed uit. Maar ik kan me goed inbeelden dat andere ploegen het moeilijker hebben. Dat merken we aan de vele vragen van andere renners om bij ons team te komen. We zitten eivol. Want 30 tot 35 nieuwelingen, evenveel junioren en circa 25 elites en beloften.”

Junioren tweede rij zijn trouw

In een niet zo ver verleden was de werking met aspiranten, nieuwelingen en junioren de hoofdbezigheid van de club uit Balen. Na hun tweede seizoen bij de junioren waren renners verplicht een andere ploeg te zoeken. Dat hoeft niet meer. Acrog-Tormans Balen BC heeft een eigen beloftenwerking. “We lieten enkele eliterenners zonder contract vertrekken, trokken jonge beloften zoals Noah Vandenbranden en Gianluca Pollefliet aan en zien nu ook binnen de club doorstroming vanuit de junioren”, gaat Robert voort. “De toppers onder onze junioren vertrekken nog altijd naar andere teams. Wat we niet erg vinden. Maar de junioren van de tweede rij blijven de club trouw.”

Zoals Robin Orins en Daan Martens. Dries De Pooter (SEG Racing) en Ramses Debruyne (Lotto-Soudal), de nummers één en twee van het Belgisch juniorenkampioenschap in Koksijde, kozen voor een stap hoger. “Timothy Stevens en de Nederlander Tom Vermeer zien we als opleiders van onze jonge beloften”, besluit Robert. “Stijn Siemons, Belgisch kampioen bij de elite zonder contract, blijft ook, tenzij hij nog prof kan worden. Ik denk dat er een sterke lichting zit aan te komen. Dat gaan we binnen de twee jaar merken. Volgend jaar rijden we met ons team de Road Series U23. Dankzij de ondersteuning van Wilfried Peeters en de ploeg Circus-Wanty Gobert-Tormans proberen we in 2021 ook enkele Franse wedstrijden te rijden, onder meer Parijs-Roubaix voor beloften.”