Achttienjarige Joppe Mennes en Kangoeroes Mechelen trekken naar Groningen: “Wil ooit in het buitenland spelen”

BASKETBAL BNXT LEAGUEMechelen blijft uitblinken in de BNXT League. Weinigen die voor het seizoen hadden voorspeld dat Kangoeroes het zo goed zou doen. Een paar keer verwezen we naar het belang van de ‘oudjes’. Maar ook het talent van eigen bodem komt er meer en meer door. Joppe Mennes is zijn naam.

Hij woont in Niel, is 18 jaar en speelt basketbal. Joppe Mennes wordt in België als een van de grootste talenten aanzien. Dat coach Steve Ibens zijn atletische capaciteiten vergeleek met die van Retin Obasohan, vindt hij zelf lichtelijk overdreven. België heeft maar één Obasohan, zo is dat. Mennes is een ruwe diamant en zal binnen afzienbare tijd de top betreden. Vorige week tegen Feyenoord, voor het eerst in de basis, liet hij een paar staaltjes van zijn potentieel optekenen. Coach Kristof Michiels wond er na de wedstrijd geen doekjes om: “Hier in Mechelen geven we jongeren een kans. En ze hebben het schitterend gedaan”, getekend de Kangoeroescoach. Niemand die Michiels ook maar tegensprak. Menens kreeg tegen Rotterdam 27 speelminuten en vulde die nuttig in door 7 punten, 8 rebounds en 4 assists af te leveren. “Ik wil vooral agressief en defensief goed uit de hoek komen. De rest volgt”, blikt Mennes terug op zijn prestatie.

Stappenplan

In Niel zette Menens zijn eerste basketstapjes. Red Vic (U14) werd Mennes’ tweede club. Later volgden Soba (U16) en Phantoms Boom. Dit seizoen combineert de jeugdinternational Guco Lier (TDM1) en Kangoeroes met een dubbele licentie. Volgend seizoen krijgt Mechelen de voorrang op Guco. Over enkele jaren is Mechelen allicht te klein voor Mennes. “Ik wil geen stappen overslaan”, zegt Mennes over het plan van aanpak. “ Er liggen nog heel wat werkpunten op de plank. Zo moet het shot nog beter. Voor volgend seizoen heb ik nog een verbintenis bij Kangoeroes. Eerst wil ik uitgroeien tot een volwaardige eersteklasser. Maar het buitenland zegt me zeker iets. Daar wil ik op termijn naartoe. Na mijn studies zet ik alles op het basketbal.”

Rijlessen

“Een rijbewijs heb ik nog niet, maar ik doe het nodige om zo snel mogelijk zelfstandig de baan op te kunnen. Ik ben bezig met rijlessen”, vertelt de small forward over de praktische kant. “Het is vooral Jonas Foerts die me nu thuis komt oppikken. Wie mijn favoriete speler is? Kevin Durant. Naar hem kijk ik op. Ik ben blij dat de Brooklyn Nets zich vorige nacht geplaats hebben voor de play-offs. In de EuroLegue heb ik dan weer een boontje voor Barcelona”, aldus Mennes.

De Manneblussers spelen vrijdag in Groningen. Na de donderdagochtend training vertrek de volledige delegatie naar Noord-Nederland. Wen Mukubu blijft een vraagteken, Alston Shizz (lies) is out.